Le dernier de Xiaomi est un lit électrique intelligent qui se transforme en canapé

Le Xiaomi 8H Find Smart Bed est un lit intelligent disponible en deux tailles : 1,5 et 1,8 mètres, avec des prix commençant à partir de 515 euros

Le Xiaomi 8H Find Smart Bed, le nouveau et innovant canapé-lit intelligent de la marque chinoise

Xiaomi est très conscient que le repos est très important, surtout en hiver, une saison où les températures les plus froides nous incitent à passer plus de temps sur le canapé et au lit. Cela se prouve par le fait que le géant chinois a annoncé il y a un peu plus d’un mois le Xiaomi Smart Plumbing Blanket, une couverture intelligente capable de réchauffer votre lit en seulement quelques minutes.

Eh bien, dans ce sens, Xiaomi vient de renouveler son catalogue de dispositifs pour le repos avec le lancement du Xiaomi 8H Find Smart Bed, un lit électrique intelligent révolutionnaire qui peut également être utilisé comme canapé.

Voici tout ce que vous devez savoir sur le Xiaomi 8H Find Smart Bed

La marque chinoise vient de présenter, en collaboration avec son partenaire de la chaîne écologique 8H, le Xiaomi 8H Find Smart Bed, un lit électrique intelligent composé d’un matelas et d’un sommier, disponible en deux tailles, 1,5 et 1,8 mètres, et doté d’un design sans cadre qui lui confère une apparence réellement esthétique et élégante. De plus, ce lit électrique dispose également d’un éclairage chaud intelligent qui peut être utilisé pour éclairer la pièce la nuit.

Mais sans aucun doute, l’un des points forts du Xiaomi 8H Find Smart Bed est qu’il a un système électrique qui vous permet de ajuster la position de ce lit dans une plage de 60° pour le dos et de 40° pour les jambes, vous donnant ainsi la possibilité de le transformer en un canapé confortable.

De plus, ce nouveau lit électrique de Xiaomi vous offre un total de 8 modes différents (anti-ronflements, télévision, gravité zéro, soins infirmiers, lecture, jeux, yoga et plat) qui s’adaptent parfaitement aux besoins et préférences de toutes sortes de personnes.

En ce qui concerne ses fonctions intelligentes, le Xiaomi 8H Find Smart Bed peut être contrôlé de trois manières différentes : via une télécommande incluse dans la boîte, via l’application Mi Home ou par la voix grâce à l’assistant Xiao Ai (un assistant intelligent qui n’est pas sorti de Chine).

Xiaomi 8H Find Smart Bed : disponibilité et prix

Le Xiaomi 8H Find Smart Bed est déjà disponible à l’achat en Chine via la plateforme de financement participatif de la marque chinoise, Youpin, avec des prix variant en fonction de la taille et du type de matelas choisis, que nous détaillons ci-dessous :

Xiaomi 8H Find Smart Bed 1,5 mètres avec un matelas en coton MZ25 d’1 cm d’épaisseur : 3 999 yuans, environ 515 euros

Xiaomi 8H Find Smart Bed 1,8 mètres avec un matelas en coton MZ25 d’1 cm d’épaisseur : 3 999 yuans, environ 605 euros

Xiaomi 8H Find Smart Bed 1,5 mètres avec un matelas à ressorts en latex de 20 cm d’épaisseur : 4 299 yuans, environ 553 euros

Xiaomi 8H Find Smart Bed 1,8 mètres avec un matelas à ressorts en latex de 20 cm d’épaisseur : 4 999 yuans, environ 643 euros

Xiaomi 8H Find Smart Bed 1,5 mètres avec un matelas en latex naturel Schcott de 15 cm d’épaisseur : 4 999 yuans, environ 643 euros

Xiaomi 8H Find Smart Bed 1,8 mètres avec un matelas en latex naturel Schcott de 15 cm d’épaisseur : 5 999 yuans, environ 773 euros

