À moitié prix ce puissant robot aspirateur avec base d’autovidage et navigation laser

C’est l’une des marques qui se vend le plus ces derniers mois et cela peut être un super cadeau de Noël.

Avec cette base de vidage automatique, vous n’aurez plus à vider le réservoir après chaque aspiration.

Si vous avez raté le dernier Black Friday pour faire vos achats de Noël, ne vous inquiétez pas. Il y a toujours de très bons prix, certains étant inférieurs à il y a quelques semaines dans de nombreuses catégories. Parmi celles-ci, nous avons trouvé l’un des meilleurs robots aspirateurs avec une remise de 50%. Il s’agit du Cecotec Conga 8290 Immortal Ultra Power Home X-Treme avec base de vidage automatique, qui passe de 499 euros à 249 euros sur Amazon et au même prix chez MediaMarkt.

Si vous n’avez pas encore de robot aspirateur à la maison, c’est la solution parfaite pour vous débarrasser de votre aspirateur sans fil et donner une chance au nettoyage autonome. Même le fabricant lui-même a appliqué la même remise sur son site officiel.

Conga 8290 Immortal Ultra Power Home X-Treme

Achetez un bon robot aspirateur avec base de vidage automatique à -50%

C’est l’un des robots aspirateurs les plus puissants à ce jour. Il intègre un moteur généreux qui offre une puissance d’aspiration allant jusqu’à 7000 PA. C’est trois fois la puissance moyenne des autres robots aspirateurs, même de certains modèles deux fois plus chers.

Sa grande batterie peut fournir environ 280 minutes d’autonomie, soit 280 mètres carrés de surface avec une seule charge. Si le robot descend en dessous de 20%, il retournera automatiquement à la base pour recharger la batterie avant de reprendre le nettoyage qui lui reste.

La base de vidage automatique a une capacité de 3 litres. Cela nous évite de devoir vider la saleté à chaque nettoyage, mais plutôt tous les 6 ou 7 nettoyages. Elle est accompagnée d’un sac à insérer à l’intérieur. Vous pouvez acheter un pack de 5 sacs supplémentaires pour peu d’argent.

La puissance d’aspiration de ce robot lui permet de retirer toute la saleté présente sur n’importe quelle surface, qu’il s’agisse d’un sol en céramique ou d’un tapis. Il intègre également un réservoir d’eau avec 3 niveaux de réglage en fonction de la quantité d’eau que nous souhaitons utiliser pour le nettoyage. Et il comprend également 2 serpillières à fixer sur la partie inférieure lorsque nous voulons frotter le sol.

La navigation de ce robot se fait par laser. Il parcourt tous les coins de chaque pièce et génère une carte précise de votre maison. Une fois que vous l’avez, vous pouvez lui demander d’aspirer certaines zones individuellement ou de nettoyer toute l’étage. Il peut stocker jusqu’à 10 cartes différentes dans sa mémoire.

Conga 8290 Immortal Ultra Power Home X-Treme

Cecotec dispose de sa propre application pour gérer votre robot aspirateur, vous permettant de savoir quand vous devez changer le sac, certains brosses ou nettoyer les capteurs manuellement. Le robot propose 3 niveaux de puissance d’aspiration, de l’économie au mode normal en passant par le turbo. Trouvez un petit coin pour votre nouveau robot aspirateur, car vous en aurez besoin.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent être intéressants pour les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bons plans de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

