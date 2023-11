Bradley Cooper ferait Very Bad Trip 4 sans hésiter, mais il ne pense pas que son réalisateur soit du même avis.

Ojalá que Todd Phillips change d’avis.

Le trio hétéroclite de protagonistes.

Galan, musicien, réalisateur, producteur et fêtard ivre, c’est ainsi que beaucoup de gens voient Bradley Cooper dans leur tête, et la faute de ce dernier revient aux films Very Bad Trip, cette trilogie qui nous a arraché des éclats de rire, même si ces derniers ont diminué depuis le premier jusqu’au troisième. Et aussi quelques nausées lorsque nous avons vu certaines photos à la fin du premier film.

Verrons-nous un jour un quatrième Very Bad Trip (Hangover) ? À l’ère des remakes, des reboots, des changements de sexe des protagonistes (Very Bad Trip à Las Vegas, elles aussi et Projet X en prenant des distances), tout est possible, même si d’après les propos d’une récente interview de Bradley Cooper pour The New Yorker Radio Hour, il est très probable que pour le moment non, et cela n’est pas dû au manque d’envie, du moins de sa part.

L’acteur, lauréat d’un prix Bafta et d’un Grammy pour le remake de Une Étoile est née (le film original date de 1937, avec deux autres remakes en 1954 et 1976), a avoué qu’il adorerait incarner à nouveau Phil Wenneck dans un hypothétique mais improbable Very Bad Trip 4. « Je ferais très probablement Very Bad Trip 4 instantanément », a déclaré Cooper lors de son intervention dans cette émission. « Juste parce que j’aime Todd [Phillips], j’aime Zach [Galifianakis], j’aime tellement Ed [Helms], je le ferais probablement ». Et en réalité, déjà son ami Zach Galifianakis, Alan dans les films, plaisantait sur la possibilité d’un nouvel épisode, en affirmant que cela pourrait être une version style Pixar pour toute la famille.

Mais il y a un problème, et c’est que bien que les deux acteurs seraient partants sans hésiter, leur réalisateur, Todd Phillips, qui produit actuellement Maestro avec Scorsese et Spielberg, un autre film musical que Bradley dirige, écrit le scénario et joue dedans, n’envisagerait pas de le faire. « Je ne pense pas que Todd fera ça », a ajouté Cooper, qui pense également que Todd a déjà changé de registre, comme il l’a démontré dans War Dogs, Joker et le futur Joker: Folie à Deux.

De quoi parle Very Bad Trip à Las Vegas ?

Very Bad Trip à Las Vegas est une comédie qui suit quatre amis, joués par Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis et Justin Bartha, qui se rendent à Las Vegas pour célébrer un enterrement de vie de garçon. Cependant, après une nuit de débauche, ils se réveillent avec une gueule de bois monumentale et sans se souvenir de rien. La recherche du marié disparu et la reconstruction des événements chaotiques de la nuit précédente les entraînent dans des situations hilarantes et les confrontent aux conséquences d’une nuit débridée dans la Cité du Péché.

