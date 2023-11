Microsoft a déjà annoncé les jeux qui arrivent sur Xbox Game Pass dans la première vague de décembre.

Ce matin, nous vous parlions des jeux qui arrivent en décembre sur PlayStation Plus Essential, 3 propositions qui ont été révélées hier après-midi par Sony, maintenant c’est au tour de Microsoft, qui a déjà révélé l’identité des nouvelles additions à son service Xbox Game Pass, qui est plus que populaire, pour le dernier mois de 2023. Pour être précis, ceux de Redmond ont déjà annoncé les titres qui font partie de la première vague que reçoit Game Pass dans la première moitié de décembre, donc dans quelques semaines, d’autres propositions seront présentées qui finiront par arriver sans aucun coût supplémentaire pour ledit service.

Faites attention, car ce n’est pas la seule chose qu’ils ont annoncée chez Microsoft, car la première mise à jour du catalogue de Xbox Game Pass Core, qui vient d’être lancé, a également été révélée, un niveau du service populaire qui sera mis à jour 2 ou 3 fois par an, du moins c’est ce que déclare la société. D’autre part, d’autres propositions qui quitteront Game Pass en décembre ont également été annoncées, donc aujourd’hui a été une après-midi animée pour ledit service.

sneak peek at your holiday gifts this december ????https://t.co/272tqxtJJE pic.twitter.com/gmrB2vMGpV

Avec cela sur la table, nous pouvons dire que Xbox Game Pass recevra dans les premiers jours de décembre jusqu’à 12 nouvelles additions, tandis que 2 autres mettront à jour le catalogue de Game Pass Core et que 4 quitteront le service ce dernier mois de 2023. Parmi ces 12 jeux qui arrivent sur le service populaire de Redmond, il y a deux propositions qui ont été révélées quelques heures avant et qui sont déjà disponibles pour les abonnés. Cela étant dit, nous pouvons déjà voir les premiers titres qui arrivent sur Game Pass au douzième mois de l’année :

we call this aesthetic ‘coming soon to Game Pass Core’ corehttps://t.co/S2JaI4JPnz pic.twitter.com/ZGmRAG1Gem

— Xbox Game Pass (@XboxGamePass) Novembre 30, 2023