Voicemod permet désormais de créer des voix par IA totalement gratuitement

La nouveauté de Voicemod est la possibilité de créer des voix complètement uniques et générées par l’intelligence artificielle

La nouvelle fonction de Voicemod permet aux utilisateurs de créer des voix avec une IA et de les personnaliser entièrement.

Vous aimeriez avoir votre propre voix unique et originale créée grâce à l’intelligence artificielle ? C’est ce que vous propose Voicemod, une plateforme de création de voix qui a lancé une nouvelle fonction gratuite pour sa communauté d’utilisateurs. Avec cet outil, vous pouvez générer des voix pour vos projets audio, jeux vidéo, podcasts, diffusion en direct ou tout ce que vous voulez.

Voicemod est une entreprise espagnole fondée en 2018 dans le but de révolutionner le monde de la modification vocale en temps réel. Son produit phare est Voicemod Pro, une application de bureau qui vous permet de changer votre voix avec plus de 100 effets différents, des robots aux lutins en passant par les célébrités ou les personnages de fiction.

Comment fonctionne le créateur de voix de Voicemod

Voicemod vous permet de transformer votre voix en temps réel avec plus de 100 effets de voix prédéfinis et également de créer vos propres voix grâce à l’intelligence artificielle. Le meilleur dans tout cela, c’est que cette fonction est totalement gratuite et disponible pour tous les utilisateurs de Voicemod.

Voicemod AI Voice Creator est le nom de cette fonction innovante qui vous donne la possibilité de créer des voix personnalisées en quelques clics seulement. Il s’agit d’une plateforme en ligne où vous pouvez explorer des milliers de voix créées par la communauté et également générer les vôtres avec un système d’intelligence artificielle très avancé.

Vous pouvez choisir le genre, l’âge, la langue, l’accent, le ton, le timbre, la vitesse et l’effet de la voix, ainsi que combiner différentes voix pour obtenir des résultats surprenants. De plus, vous pouvez écouter le résultat et enregistrer des échantillons de voix à partager avec d’autres utilisateurs.

Voicemod compte plus de 30 millions d’utilisateurs actifs par mois qui utilisent l’application pour changer leur voix dans des jeux en ligne, des discussions vocales, des plateformes de diffusion en continu et d’autres applications. Avec Voicemod AI Voice Creator, l’entreprise espère élargir sa portée et encourager la création de contenu original et de qualité avec des voix uniques.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :