Xbox se prononce sur la mise en œuvre de l’IA dans les jeux vidéo

L’intelligence artificielle progresse à pas de géant. Il y a quelques mois, nous nous moquions du fait qu’elle ne sache pas bien dessiner les mains, et maintenant nous en sommes arrivés au point où nous avons du mal à différencier un narrateur réel d’un narrateur virtuel. Évidemment, il reste encore du chemin à parcourir, et c’est une question délicate, mais les avancées de l’IA vont directement impacter les jeux vidéo.

Et cela se fait déjà. Les créateurs de The Finals ont dû sortir pour défendre leur utilisation de l’IA en tant que narrateur, et les responsables de Silent Hill Ascension, en revanche, ont été obligés de clarifier qu’ils ne l’utilisaient pas. Les deux cas ont un point commun : la polémique. Les opinions sur l’utilisation de l’IA dans les processus créatifs sont très diverses, et le sujet est devenu un débat brûlant sur les réseaux sociaux.

Qu’en pensent les grandes puissances du gaming à ce sujet ?

Lors d’une récente interview avec TechRaptor, le directeur financier de Xbox et vice-président exécutif des finances et opérations, Tim Stuart, a clairement exprimé son opinion. Stuart voit un grand potentiel dans les avancées de l’IA, et il le voit comme une opportunité unique pour exploiter un outil offrant des possibilités quasi infinies :

« Imaginez que vous ayez besoin que le joueur aille d’un point A à un point B dans une séquence. Au lieu d’avoir à écrire des milliers de lignes de code, vous demandez simplement à l’IA de le faire passer de A à B. »

Stuart souligne également que ces outils sont le terrain de jeu parfait pour les personnes créatives qui manquent de connaissances techniques. En utilisant l’IA, n’importe qui ayant une idée peut la transformer en jeu vidéo. Stuart affirme que nous sommes sur le point de voir une grande révolution impulsée par des « citoyens créateurs ». Reste à voir si ces produits seront à la hauteur d’une industrie de plus en plus exigeante…

En plus du processus créatif, Stuart met également en avant les énormes capacités de personnalisation offertes par l’IA. En utilisant cette technologie, Xbox pourrait recommander à ses joueurs des titres beaucoup plus adaptés à leurs goûts. Personne ne sait comment les choses se passeront dans les années à venir, mais il est clair que l’industrie du jeu vidéo devra surfer sur la vague de l’IA.

