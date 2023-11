Google Chrome 120 : toutes les nouveautés qui arriveront avec la prochaine grande mise à jour du navigateur

Google Chrome 120 arrivera très bientôt et promet de changer complètement l’expérience avec le navigateur web le plus utilisé au monde.

La version 120 de Google Chrome promet d’être l’une des plus importantes des derniers mois

Après avoir publié l’une des mises à jour de sécurité les plus importantes de Chrome que nous ayons vues ces dernières semaines, Google se prépare déjà au lancement de celle qui sera très probablement la mise à jour qui marquera un avant et un après dans l’histoire du navigateur le plus utilisé au monde.

Google Chrome 120 est la prochaine grande mise à jour qui arrivera pour les utilisateurs, et tout semble indiquer que son arrivée est imminente. Avec elle, de nombreux changements et nouveautés importantes seront introduits et il vaut la peine de les examiner.

Au revoir aux cookies tiers, nouvelle interface sur Android et bien plus encore

Au cours des dernières semaines, nous avons pu apprendre des détails sur les nouveautés qui arriveront avec Chrome 120. L’une des plus importantes sera l’élimination progressive des cookies tiers.

L’idée de Google est de remplacer cette technologie par des systèmes de suivi moins intrusifs pour les utilisateurs. Les premiers tests seront effectués après l’arrivée de Chrome 120 et affecteront 1% des utilisateurs du navigateur dans le but de faciliter le travail des développeurs.

Chrome permettra également de partager les mots de passe de manière sécurisée avec les membres de la famille grâce à une nouvelle option introduite dans Chrome 120. Cette fonctionnalité sera disponible dans toutes les versions du navigateur.

Récemment, nous avons pu voir le fonctionnement d’autres fonctionnalités qui arriveront sur Google Chrome : il s’agit d’un outil d’organisation automatique des onglets qui utilisera l’ pour économiser du temps et des efforts pour les utilisateurs.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’un changement directement lié à l’arrivée de la version 120 de Chrome, la société en a profité pour annoncer le lancement d’une Chrome Web Store entièrement repensée, avec une interface qui suit désormais les lignes esthétiques du langage visuel Google Material You.

En parlant de changements d’interface, Chrome 120 pour Android va également modifier le style de la page nouvel onglet dans la version pour Android, en utilisant une barre de recherche plus grande et en mettant davantage en valeur les raccourcis des sites web visités fréquemment que dans les versions précédentes.

De même, Chrome 120 pour Android va également prendre en charge la barre de navigation transparente, une option que nous avons déjà vue sur de nombreux autres smartphones.

Pour la version de bureau, quelques changements importants sont également attendus. Tout d’abord, la barre de recherche du navigateur s’adaptera automatiquement à la largeur de la fenêtre pour laisser de la place aux autres éléments de la barre d’outils. Il y a aussi un changement dans le panneau de vérification de sécurité, qui en plus d’introduire une interface repensée,

La nouvelle version du navigateur arrivera également avec quelques mauvaises nouvelles : si vous avez un appareil Android avec une ancienne version du système d’exploitation, Chrome cessera de fonctionner, car Google a décidé de ne plus prendre en charge les versions antérieures à Android 7 Nougat.

Cette mise à jour arrivera également sur les appareils iOS, où Google prévoit d’ajouter une option très pratique qui permettra de suivre la livraison des achats effectués sur Internet. Il est probable qu’au départ, cette fonctionnalité ne soit disponible qu’aux États-Unis.

Actuellement, Google Chrome 120 est déjà disponible en téléchargement sur toutes les plateformes où le navigateur est disponible. Pour l’instant, il n’a été distribué que dans les versions Beta, Dev et Canary, mais ces prochains jours devraient marquer le déploiement de la version stable.

