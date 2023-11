Nous disposons déjà de données sur la mémoire RAM du Samsung Galaxy S24 : des changements se profilent à l’horizon.

De nouvelles données ont fait surface concernant la quantité de RAM que nous verrons dans la gamme haut de gamme de Samsung, ce qui nous amène à des changements dans la considération du fabricant envers ses terminaux haut de gamme.

Famille Galaxy S23, génération actuelle de la gamme haut de gamme de Samsung.

Le mois dernier, nous avons déjà parlé de la mémoire RAM de la famille Galaxy S24 de Samsung, qui atteindra 12 Go pour le Galaxy S24+ coréen. Et bien que dans une autre fuite nous ayons connu les caractéristiques de l’appareil photo du Galaxy S24 Ultra, différentes informations apparues au cours des derniers mois ont laissé penser qu’une variante de cet appareil avec 16 Go de RAM verrait le jour.

Avec toutes ces informations sur la table, de nouvelles données fournies par Android Headlines arrivent maintenant, selon lesquelles il y aurait un changement significatif dans la quantité de RAM attribuée à chaque appareil. De plus, il y a un véritable perdant sur la table. Et pour aggraver les choses, cet appareil ne recevra même pas le processeur Snapdragon 8 Gen 3 qui équipera la version haut de gamme de ce terminal.

Le modèle de base, le plus affecté

Comme si ce n’était pas déjà assez mauvais que les Samsung Galaxy S24 de base soient équipés du processeur Exynos 2400 (avec une gestion de l’énergie historiquement déficiente et une puissance beaucoup moins élevée que leurs homologues Qualcomm), il a maintenant été révélé qu’ils auront seulement 8 Go de RAM. Avec cette quantité de mémoire et le processeur développé en interne par Samsung, on a l’impression que le modèle de base ressemblera davantage à une version FE qu’à l’un des haut de gamme de l’entreprise.

Il semble que le Samsung Galaxy S24+ aura des variantes de 8 et 12 Go de RAM selon la fuite. En ce qui concerne le processeur, bien qu’il ait été jusqu’à présent dit que les modèles varieraient en fonction des régions (et non des modèles, comme cela a été le cas jusqu’à présent), si l’on en croit la fuite du modèle coréen, le modèle Plus aura une puce Qualcomm, ce qui le place en meilleure position par rapport au modèle de base.

Enfin, le Galaxy S24 Ultra aura des variantes de 8 et 12 Go de RAM, mais pas de 16 Go, contrairement aux rumeurs initiales. Et c’est quelque chose qui était attendu, surtout si l’on considère que des fabricants comme OnePlus l’offrent dans leurs haut de gamme abordables et que le S24 Ultra a beaucoup plus de puissance pour offrir une telle quantité de RAM.

Pour le reste, tout reste incertain. Ce qui suscite le plus de doutes est encore la question du processeur, car il a été dit à un moment donné que les Snapdragon 8 Gen 3 ne seraient présents que sur les Galaxy S24 Ultra. Mais selon les fuites précédentes, il semble que cela pourrait être différent. Nous verrons ce qui se passe à mesure que la date de présentation des appareils approche.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :