Bientôt, vous pourrez retransmettre la caméra de votre téléphone portable ou tablette vers votre PC sous Windows

Appels vidéo sur PC en utilisant la caméra du smartphone, une fonctionnalité possible en cours d’évaluation et qui pourrait arriver.

Cette fonctionnalité serait compatible avec les smartphones et les tablettes équipés d’Android 14

Si vous êtes parmi les personnes qui verraient d’un bon œil la possibilité de réaliser des appels vidéo sur PC via la caméra de votre smartphone, cette nouveauté qui a fuité devrait vous plaire. Android 14, qui continue d’étendre ses fonctionnalités dans tous les domaines, grâce à Microsoft Phone Link, qui possède dans son code certaines commandes permettant de connecter la caméra à d’autres appareils, cette compatibilité pourrait devenir réalité très bientôt.

Appels vidéo du PC vers le téléphone

Cette possibilité a été identifiée dans le code de l’application Microsoft Phone Link d’Android 14, où des détails de sa programmation peuvent être observés et comment ils préparent une fonctionnalité qui connecte la caméra du smartphone à l’ordinateur. En réalité, le code trouvé est celui qui peut être lu ci-dessous, où les commandes liées à la caméra peuvent être lues:

<string name="camera_activity_launch_notification_content">Touchez cette notification pour autoriser votre PC à diffuser la vidéo de votre caméra</string><string name="camera_activity_button_pause">Mettre la vidéo en pause</string><string name="camera_activity_button_resume">Reprendre la vidéo</string><string name="camera_activity_launch_notification_title">Appuyez pour démarrer la diffusion de la caméra</string><string name="camera_activity_lock_notification_title">Déverrouillez votre téléphone pour démarrer votre vidéo</string><string name="camera_activity_button_dnd">Ne pas déranger</string><string name="camera_activity_button_swap_camera_to_back">Passer à l'arrière</string><string name="camera_activity_button_swap_camera_to_front">Passer à l'avant</string>

Il est toujours possible que cette fonctionnalité ne voie jamais le jour, mais si ce code existe dans Microsoft Phone Link, tout indique que, au minimum, ils y travaillent pour que la caméra du téléphone puisse être utilisée pour les appels vidéo depuis l’ordinateur. Pour le moment, Microsoft n’a pas encore commenté cette fonctionnalité, il faudra donc continuer à attendre pour voir si cet essai aboutit.

La feuille de route de Microsoft

Microsoft s’efforce de rendre son espace de travail plus attrayant pour les utilisateurs. C’est pourquoi, ces derniers mois, le domaine de la productivité, avec toutes les applications qui l’englobent, a trouvé dans un nouvel outil son principal atout face à la concurrence : Microsoft Copilot. En effet, cette IA fait les gros titres depuis quelques semaines.

L’Intelligence Artificielle de Microsoft, Copilot, progresse à grands pas en termes de compatibilité et d’applications. Bien qu’il ait récemment été annoncé sa future compatibilité avec Stream via SharePoint, il le fait déjà actuellement en tant que complément à Edge, remplaçant le célèbre Bing Chat, offrant son support dans la gestion des e-mails via Outlook, ou étant capable de résumer des contenus pertinents via Teams.

