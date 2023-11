WhatsApp améliore la sécurité : désormais, vous pouvez cacher vos discussions en utilisant un code secret

WhatsApp a ajouté l’option de définir un mot de passe différent de celui que vous utilisez pour déverrouiller votre téléphone mobile afin de protéger vos discussions.

Le verrouillage des discussions sur WhatsApp permet désormais de définir un code unique et secret comme mot de passe.

Cela fait plusieurs mois que Meta a annoncé la fonction de verrouillage des discussions sur WhatsApp avec l’empreinte digitale. Cette fonction, disponible sur iOS et Android, visait à ajouter une couche supplémentaire de sécurité aux conversations de l’application, empêchant les tierces parties d’accéder aux messages.

Maintenant, la société a voulu aller plus loin en renforçant la sécurité des discussions grâce à une nouvelle fonctionnalité. Comme WhatsApp l’a annoncé sur son blog, il sera désormais possible de définir un mot de passe plus sécurisé pour protéger les discussions.

Le verrouillage des discussions sur WhatsApp évolue

Dans le communiqué annonçant cette fonctionnalité, WhatsApp explique que la fonction annoncée aujourd’hui permettra de définir un code de déverrouillage plus sûr pour accéder aux discussions de WhatsApp que l’utilisateur souhaite protéger des curieux. Ce code sera différent de celui utilisé pour déverrouiller le téléphone mobile et pourra contenir des lettres, des chiffres, des symboles ou même les emojis disponibles sur WhatsApp.

Ainsi, en cas de partage du téléphone mobile avec une autre personne, ou dans les situations où nous prêtons notre téléphone déverrouillé à un ami ou à un membre de la famille, cette personne ne pourra pas lire le contenu des conversations, car les discussions choisies resteront masquées jusqu’à ce que l’utilisateur entre le code secret dans la barre de recherche de l’application.

Pour masquer et verrouiller une discussion, il suffit de la maintenir enfoncée et de choisir l’option de verrouillage. Si aucun code secret n’a été configuré, une page apparaîtra pour pouvoir entrer ce code.

La nouvelle fonction de verrouillage des discussions sur WhatsApp sera bientôt disponible pour tous les utilisateurs de l’application de messagerie. Il est recommandé aux utilisateurs de mettre à jour l’application avec la dernière version pour être toujours à jour avec les nouveautés les plus récentes.

