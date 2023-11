MIUI n’est pas le même sur un téléphone Xiaomi que sur un téléphone POCO : voici toutes les différences que vous devez connaître.

Les deux sont des smartphones appartenant à la même entreprise et fabriqués par elle, mais tant à l’extérieur qu’à l’intérieur, un smartphone Xiaomi et un autre POCO ont des différences. Même dans la couche MIUI.

Il est vrai que tout cela finira probablement lorsque HyperOS sera pleinement établi dans les trois marques (n’oublions pas Redmi), mais aujourd’hui, il y a des millions de terminaux Xiaomi et POCO qui continuent d’utiliser la couche MIUI comme système d’exploitation. Une couche qui présente une différence entre les modèles des deux marques.

MIUI for POCO

La plus ancienne des trois, Xiaomi est une marque de smartphones fondée en 2010 par Lei Jun. En 2013, ils créent la sous-marque Redmi, et en 2018, POCO est créée, une branche indépendante de Xiaomi qui se concentre sur les smartphones puissants et dotés de bonnes caméras à des prix très bas.

Les trois étant regroupés sous le même parapluie, tous fonctionnent sous le même système d’exploitation, la couche de personnalisation MIUI basée sur Android. Cela va changer car le catalogue de smartphones de Xiaomi adoptera HyperOS comme système d’exploitation et il faudra dire au revoir à MIUI et à sa version spéciale « MIUI for POCO ».





Xiaomi et POCO, différences entre leurs couches MIUI

Les smartphones POCO ont généralement ce qu’on appelle « MIUI for POCO », qui est une version remaniée de la couche spécialement optimisée pour les smartphones POCO. Il est important de souligner que la base est essentiellement la même, avec les mêmes applications et leurs fonctions. La principale différence observable entre MIUI et MIUI pour POCO est l’apparence de la skin personnalisée d’Android.





Parmi les différences les plus remarquables de MIUI for POCO, qui lui confèrent un avantage par rapport à l’interface utilisateur standard, on trouve le tiroir d’applications. Fondamentalement, dans le cadre du Poco Launcher, le tiroir d’applications offre des moyens intuitifs de trier et de gérer les applications. Il y a des fonctionnalités intéressantes, comme la classification en fonction de la couleur des icônes, leur typologie – s’il s’agit d’applications de divertissement, d’outils, de communication – ainsi que la possibilité de masquer les applications auxquelles vous ne voulez pas que d’autres aient accès.

L’interface dans MIUI for POCO

Une autre nouveauté a toujours été la barre de recherche en bas du tiroir d’applications, ce qui vous permet de rechercher facilement une application. Cela est exclusif aux POCO, mais nous les voyons actuellement sur d’autres smartphones – par exemple, le Redmi Note 11S que j’ai mis à jour vers la dernière version de MIUI en a un.

Toutes les applications peuvent rester dans le tiroir d’applications afin que vous puissiez choisir uniquement celles que vous souhaitez sur l’écran d’accueil. De cette façon, vous pouvez avoir un écran d’accueil complètement dégagé pour donner toute la place au fond d’écran et au thème choisi. Ou les organiser pour avoir tout ce que vous utilisez à portée de main.





Différences, bien que la base soit la même

En ce qui concerne les thèmes, MIUI dispose d’une application séparée pour les thèmes et les fonds d’écran, et la communauté continue de créer de nouveaux thèmes que tout utilisateur de Mi peut télécharger et appliquer sur ses smartphones Mi avec MIUI. Cet aspect de la couche le rend plus attrayant, bien que le Poco Launcher soit basé sur MIUI, il est également compatible avec tous les thèmes du Theme Store.

Comme nous pouvons le voir, le POCO Launcher offre certaines fonctionnalités supplémentaires par rapport à MIUI sur les smartphones purement Xiaomi. Mais vous pouvez bénéficier de ces avantages avec n’importe quel smartphone Android qui n’est pas un Xiaomi, car ce lanceur est disponible sur le Google Play Store. Il vous suffit d’ouvrir le lien ci-dessous pour savoir si le POCO Launcher est compatible avec votre modèle :





Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :