Le message percutant d’Elon Musk envers les annonceurs qui ont décidé de quitter X

Le magnat controversé s’est exprimé aujourd’hui lors d’une interview sur le retrait massif de publicité sur X, conséquence de ses commentaires antisémites.

Elon Musk est le propriétaire de X, la plateforme connue sous le nom de Twitter il y a quelques mois

Elon Musk est de nouveau sous les feux des projecteurs. Cette fois-ci, le polémique milliardaire s’en prend à toutes les entreprises qui ont tourné le dos à X, le réseau social que nous connaissions autrefois sous le nom de Twitter, en raison d’un commentaire antisémite qu’il a fait il y a quelques jours.

Elon Musk envoie promener les annonceurs qui veulent quitter X

Tout a commencé lorsque Musk, dont la réputation de ne pas avoir sa langue dans sa poche le précède, il y a quelques semaines, a partagé une réponse sur X qui soutenait une publication discriminatoire et haineuse envers les Juifs. Plus précisément, le message faisait référence à une théorie du complot antisémite selon laquelle « des hordes de minorités inondent les pays occidentaux, alimentant la haine envers les Blancs ».

Face à cela, le propriétaire de X a répondu depuis son propre compte avec un « tu as dit la vérité » catégorique, ce qui a entraîné plus d’un million de vues en un temps record. L’ampleur du commentaire a été telle que même la Maison Blanche a été contrainte d’intervenir pour clarifier qu’elle condamnait la publication d’Elon Musk, ce qu’elle a fait par le biais d’une déclaration du porte-parole Andrew Bates :

« Répéter l’horrible mensonge derrière l’acte d’antisémitisme le plus meurtrier de l’histoire des États-Unis à tout moment est inacceptable, encore moins un mois après le jour le plus meurtrier pour le peuple juif depuis l’Holocauste », faisant référence à l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre dernier.

Comme si cela ne suffisait pas, un rapport publié par Media Matters a révélé que la publicité de certaines entreprises apparaissait sur le réseau social aux côtés de contenus pro-Hitler, ce qui a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Les conséquences ont été tragiques, et des entreprises telles qu’IBM, Disney, Sony ou Apple ont mis fin à leurs accords publicitaires avec la plateforme X, l’ancien Twitter.

Eh bien, cette question brûlante a été abordée par le journaliste Andrew Ross Sorkin lors d’une interview aujourd’hui avec Elon Musk, qui lui a demandé directement comment il envisagerait de récupérer la publicité perdue sur X. Bien sûr, la réponse de l’homme d’affaires fait à nouveau la une des journaux, car il a dit que si quelqu’un veut le faire chanter avec de la publicité, « qu’il aille se faire foutre ».

Après cela, Sorkin a abordé le sujet des difficultés économiques auxquelles X était confronté, bien avant les commentaires antisémites de Musk, et ce dernier a avancé l’argument suivant :

« Ce boycott publicitaire va tuer l’entreprise, et le monde entier saura que ces annonceurs ont tué l’entreprise et nous le documenterons en détail (…). Voyons comment la planète réagira à cela. »

Néanmoins, le co-fondateur de Tesla a également reconnu qu’il avait fait une erreur avec la publication qui a lancé cette croisade des annonceurs contre X, et que son intention n’était en aucun cas de promouvoir la haine envers le peuple juif. De plus, Musk a commenté que c’était « l’une des choses les plus stupides, voire la plus stupide, que j’ai faite sur la plateforme ».

