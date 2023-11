Une forêt cachait un secret totalement inattendu: des virus géants défiant toute logique

La découverte a eu lieu aux États-Unis.

Il s’agit de virus d’une taille gigantesque

La science et la technologie ont toujours été liées. Mark Zuckerberg et Priscilla Chan se sont engagés à éliminer toutes les maladies de la planète, tandis que la cryptobiose est testée sur des humains pour guérir les maladies. Cependant, bien que nous ayons fait d’énormes progrès en matière de santé grâce à la technologie, il y a encore beaucoup de choses que nous ignorons.

Aujourd’hui, nous allons parler de virus géants qui ont été trouvés dans le sol d’une forêt près de l’université de Harvard. Leur taille est un mystère difficile à comprendre et qui vaut la peine de s’y attarder si nous voulons vraiment comprendre le monde qui nous entoure.

Le mystère des virus géants

Une publication sur bioRxiv a révélé une découverte totalement surprenante. Des experts de l’université du Massachusetts et de l’Institut Max Planck en Allemagne ont trouvé jusqu’à 350 virus d’une taille vraiment étonnante. Jamais auparavant, on n’avait vu de tels virus de cette taille : entre 220 et 1200 nanomètres de diamètre.

Cependant, les surprises ne s’arrêtent pas là car ils ont des formes totalement surprenantes qui n’étaient pas connues jusqu’à présent dans la biologie des virus. Comme le souligne le National Geographic, le virus de la COVID-19, le SARS-CoV-2, mesure entre 100 et 160 nanomètres, donc ceux-ci sont absolument énormes en comparaison. Même le plus petit des virus trouvés peut être deux fois plus grand qu’un coronavirus normal.

Les virus géants fonctionnent de manière très différente des virus conventionnels. Au lieu d’infecter les cellules, ils disposent de leurs propres structures pour manipuler ces cellules et s’en nourrir. Ce sont des virus adaptés pour pouvoir dominer les cellules lorsqu’ils ne peuvent pas leur voler le matériel dont ils ont besoin pour fonctionner contre elles. Cela les oblige à avoir une taille beaucoup plus grande.

Pour mener des recherches sur ces virus, une technologie de pointe a été nécessaire. C’est pourquoi les membres de l’Institut Max Planck, l’un des plus avancés en Europe, sont impliqués.

Pour résumer, voici les points les plus importants:

Des chercheurs ont trouvé des virus dans le sol d’une forêt à Harvard.

Leur taille est assez grande, atteignant jusqu’à 1200 nanomètres, plus de 10 fois celle du coronavirus pour donner un exemple connu.

Normalement, ces virus évoluent ainsi pour pouvoir se nourrir de cellules qu’ils ne peuvent pas parasiter complètement pour exploiter leurs systèmes.

De plus, ces virus ont des formes totalement nouvelles et inattendues qui ne ressemblent à aucun autre virus étudié jusqu’à présent.

En réalité, nous en savons très peu sur les virus et leur fonctionnement. Bien que grâce à la COVID-19 nous ayons fait de grands pas pour comprendre leur nature, ils restent une surprise assez gênante pour la science. Ils ne sont pas vivants, ils ne sont pas morts et surtout, leur comportement est toujours surprenant. C’est pourquoi cette découverte peut être très intéressante pour en apprendre encore davantage sur ce que cachent ces créatures qui se trouvent à mi-chemin entre l’être et le néant.

