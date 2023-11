Utilisez-vous Evernote ? La version gratuite de l’application est sur le point de devenir beaucoup plus limitée

Le nombre de notes gratuites que vous pouvez conserver est considérablement réduit.

Evernote veut que vous passiez à ses abonnements payants.

Evernote, l’application bien connue utilisée pour prendre des notes et les synchroniser sur différents appareils, effectue des changements importants dans son utilisation, réduisant les fonctionnalités gratuites pour devenir beaucoup plus limitée si vous ne payez pas son abonnement. Ainsi, l’application cherche à limiter l’activité des utilisateurs moins rentables et à « forcer » les utilisateurs les plus actifs à passer à des plans payants.

Evernote renforce son modèle freemium

Comme l’a décidé Evernote, ses nouvelles fonctionnalités gratuites rencontreront <strong’un nouvel obstacle qui réduit la qualité du service pour les utilisateurs qui utilisent cette application en grande quantité et sans payer. En effet, si auparavant les limites étaient liées au poids des notes, elles le seront maintenant également en termes de nombre, car Evernote, si vous ne souscrivez à aucun de ses plans d’abonnement, vous limitera à un maximum de 50 notes et un carnet.

Il s’agit d’une décision qu’ils savent eux-mêmes impopulaire, c’est pourquoi Evernote met également en avant les fonctionnalités que les utilisateurs auront s’ils s’abonnent à l’un de ses deux plans payants, l’un « standard » et l’autre « premium », où respectivement, pour 99 euros ou 129 euros par an, ils encouragent à améliorer leur expérience dans l’application avec un service beaucoup plus illimité.

Les récents changements dans l’entreprise

L’année 2023 a été assez mouvementée pour Evernote. Cet été, il a été révélé qu’après son acquisition par l’entreprise italienne Bending Spoons, 129 employés ont été licenciés, principalement aux États-Unis et au Chili, afin de « réduire les pertes » et de recentrer ses opérations en Europe avec une équipe plus réduite. Par conséquent, cette nouvelle limitation de la version gratuite d’Evernote montre la voie austère que l’entreprise souhaite prendre en ce qui concerne ses services gratuits.

Il est clair que les années où Evernote était une référence dans ce domaine sont loin derrière, et bien que son nom soit resté dans les mémoires, de nombreuses personnes optent désormais pour des services similaires à Evernote au sein d’autres applications. En effet, en 2016, une grande polémique a éclaté lorsqu’il a été révélé les grandes lacunes en matière de confidentialité des notes, qui pouvaient être consultées par les employés de l’application. Cette crise, ajoutée à l’augmentation des alternatives, a laissé Evernote dans une position de moins en moins pertinente.

