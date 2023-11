Le OnePlus 12 bat AnTuTu avec le score le plus élevé jamais vu à ce jour

Le OnePlus 12, qui sera présenté le 4 décembre prochain, a battu tous les records lors du test de performance d’AnTuTu.

AnTuTu est un outil de « benchmarking » qui effectue des tests internes pour mesurer la puissance des appareils

Depuis que nous avons commencé à connaître ses caractéristiques il y a quelques jours, le lancement du OnePlus 12 est devenu l’un des événements les plus attendus sur le marché de la téléphonie mobile. Et s’il nous restait peu de données à connaître sur cet appareil, nous avons maintenant une raison de plus de désirer son arrivée : il a obtenu le score le plus élevé de l’histoire d’AnTuTu.

Aujourd’hui, grâce aux fuites des informateurs ou des marques elles-mêmes, le facteur surprise lors du lancement d’un nouveau produit est totalement oublié. Évidemment, cela présente le côté négatif que peu de choses peuvent nous surprendre, car nous les attendons déjà, mais aussi le côté positif de fantasmer sur les spécifications ou le design dévoilé.

Dans le cas du prochain flagship de la marque chinoise, qui sera officiellement présenté le lundi 4 décembre, voici tout ce que nous savons sur le OnePlus 12 jusqu’à présent. À cela, il faut ajouter une information révélée par le directeur des opérations de la société, selon laquelle son module photo monstrueux sera le même que celui du OnePlus Open pliable.

Le OnePlus 12 fait l’histoire sur AnTuTu en obtenant 2 333 033 points

Eh bien, non contents de connaître les caractéristiques, la date de sortie et les prix possibles de ce smartphone, nous connaissons maintenant aussi l’impressionnant score du OnePlus 12 sur AnTuTu : 2 333 033 points, selon Digital Chat Station. Il s’agit probablement du score le plus élevé jamais vu à ce jour sur AnTuTu, un outil de « benchmarking » qui nous permet de connaître la puissance de nos appareils grâce à une série de tests internes.

Plus précisément, ce résultat attribue 533 566 points au CPU, 904 961 points au GPU, 538 511 points au Mécanisme d’Évaluation Multilatérale (MEM) et enfin, 355 995 points à l’Expérience Utilisateur (UX). De plus, l’informateur met en avant le système de refroidissement par vaporisation puissant du nouveau OnePlus 12, facteur clé pour atteindre une performance aussi exceptionnelle.

D’autre part, le président de OnePlus en Chine, Louis Jie, a déclaré que la société a collaboré avec des fabricants et des développeurs de puces de jeux pour optimiser les performances de jeu sur le OnePlus 12. En d’autres termes, ils ont testé des jeux de haut niveau comme Genshin Impact pendant plusieurs heures, garantissant une fluidité et une stabilité maximales.

Comme nous l’avons dit, nous devrons attendre le lundi 4 décembre prochain pour connaître les détails qui nous manquent sur le OnePlus 12, lors de sa présentation officielle en Chine. Cependant, il est évident que les attentes sont assez élevées après cela, et nous sommes impatients de voir le nouveau flagship débarquer dans le reste des régions, ce qui se produira probablement mi-janvier 2024.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :