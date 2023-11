Meizu 21 avec un SoC Snapdragon 8e génération 3 est sorti

Lors de la Conférence écologique sans limites de Meizu à l’automne 2023, le dernier téléphone de Meizu, le Meizu 21, a été officiellement lancé. Ce nouveau modèle phare succède au Meizu 20 qui est arrivé sur le marché en mars de cette année. Ce téléphone est équipé du dernier processeur Snapdragon disponible sur le marché, ainsi que de plusieurs nouvelles technologies Meizu.

Écran

Le Meizu 21 perpétue le design esthétique sans limites de Meizu avec une largeur de cadre de seulement 1,74 mm. La société prétend défier le quadrilatère physique le plus étroit au monde. Le téléphone est doté d’un écran Samsung OLED direct haut de gamme de 6,55 pouces. L’écran prend en charge un écran couleur primaire de qualité professionnelle, prenant en charge une gradation haute fréquence de 1920 Hz. L’affichage prend également en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une luminosité maximale de 1800 nits, une gestion des couleurs de l’écran et une gradation sur 10 000 niveaux. De plus, Meizu affirme que ce téléphone a obtenu la certification de faible lumière bleue de SGS et la certification HDR10+. Le cadre du téléphone dispose également de la certification ZREAL.

Conception et apparence

Le Meizu 21 possède un boîtier ultra fiable et précis. Le cadre central est en aluminium aviation. Il est fabriqué à l’aide de la même machine CNC 4,5 axes utilisée pour les versions d’aviation. Il est assemblé avec précision à l’aide d’une ligne de production automatisée CCD haute précision. Ce téléphone résiste aux chutes et à la pression, et son boîtier est plus durable.

Le nouveau Meizu 21 a une épaisseur de 7,9 mm et pèse 198 g. Il est disponible en quatre couleurs, dont le noir sans limites, le blanc Meizu, le cyan Ruiyi et le violet smart. Il utilise une technologie de paillettes d’étoiles de sable doux et offre un toucher délicat et soyeux. Le module de caméra arrière adopte une conception de lentille à bords étroits sans bordure avec une bague de lentille revêtue de noir. L’anneau extérieur de la surface de la lentille de la caméra utilise un processus de nano-gravure fine pour créer un motif CD.

De plus, l’Aicy Smart Ring est une amélioration de la première « Ring Flash » de Meizu. Il s’agit d’un système d’éclairage annulaire interactif multi-scénarios qui produit différents effets de lumière pour rendre les jeux, la musique, les notifications et autres scènes différentes plus intéressantes.

Le Meizu 21 adopte une nouvelle architecture d’antenne « Unbounded Antenna System 2.0 », qui possède une zone de dégagement d’antenne plus étroite pour une meilleure performance du signal et des bordures plus fines. Comparé au Meizu 20, la performance du signal est améliorée de 30 %. Le nouveau téléphone utilise également la nouvelle technologie personnalisée, mSmart Net. Cette fonctionnalité prend en charge l’optimisation complète du réseau dans tous les scénarios.

Puce et performance

Sous le capot, ce téléphone est équipé du dernier SoC Snapdragon 8 Gen 3. Il utilise également le double vaisseau amiral Galaxy E8 équipé du Snapdragon 8295 qui a fait ses débuts mondiaux. Le Galaxy E8 Geely est connecté au domaine de téléphonie mobile FlymeLink et prend en charge pour la première fois le « transfert de tâche à trois doigts ». Il prend également en charge de nouvelles fonctionnalités telles que « le transfert d’adresse pour monter dans la voiture ».

Le Meizu 21 est équipé d’un déverrouillage par empreinte digitale ultrasonique 2.0, du mEngine Ultra et de haut-parleurs « dual » super linéaires de douzième génération. Le mEngine Ultra est le plus grand moteur de vibration sur Android et la première solution de moteur de vibration à liaison complète d’Android.

Caméra

En ce qui concerne la caméra, le Meizu 21 est équipé d’un triple appareil photo arrière. Il dispose d’un appareil photo principal de 200 MP (Samsung S5KHP3, OIS), d’un objectif ultra grand-angle de 12 MP (Samsung S5K3L6) et d’un objectif de profondeur de champ de 5 MP (Samsung S5K5E9). À l’avant, il y a un appareil photo selfie de 32 MP (Samsung S5KJD1). Selon la société, le système d’imagerie phare réel de 200 MP du Meizu 21 provient de Meizu et Samsung. Avec le support de l’IA d’imagerie Xingliu, il défie la sortie photo de 200 MP la plus rapide de l’industrie.

Batterie

Pour rester allumé, ce téléphone est équipé d’une batterie intégrée de 4800 mAh qui prend en charge la charge rapide 80W. Selon Meizu, ce téléphone peut se charger à 100% en 40 minutes. Le Meizu 21 prend en charge la technologie de refroidissement Meizu Ice World, OneMind 10.5, et possède une surface totale de dissipation de chaleur de 37 345 mm². Avec tout cela, il a atteint un équilibre différent et meilleur entre les performances et l’autonomie de la batterie.

Par ailleurs, le Meizu 21 prend en charge la NFC et la télécommande infrarouge. Il est le premier appareil à être fourni avec le système Flyme 10.5 et ajoute un modèle AI large Aicy et Flyme AR.

Prix et disponibilité

Le Meizu 21 est maintenant disponible en précommande et sera mis en vente à partir de 10h le 5 décembre. Les prix des différents modèles sont les suivants

8 Go + 256 Go – 3399 yuans (479 $)

12 Go + 256 Go – 3699 yuans (522 $)

12 Go + 512 Go – 3999 yuans (564 $)



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :