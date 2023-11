Le nouvelle étude formée par les vétérans de Rockstar Games révèle ses premiers projets

Dan Houser a travaillé avec d’autres vétérans de Rockstar Games sur deux projets originaux, voici ce que l’on sait à leur sujet.

Il est de plus en plus courant qu’une figure clé de l’industrie quitte son studio pour fonder un autre ou pour travailler sur quelque chose qui n’a rien à voir avec les jeux vidéo. C’est le cas de Dan Houser, qui a quitté Rockstar Games pour fonder le studio Absurd Ventures et travailler sur d’autres types de projets.

Après une longue période de silence, Absurd Ventures a enfin annoncé quels sont ses deux premiers travaux. Baptisés « American Caper » et « A Better Paradise », ces deux projets sont respectivement une « bande dessinée » et une « fiction sonore ».

AMERICAN CAPER and A BETTER PARADISE⁰First stories coming in 2024⁰⁰We will soon introduce two universes, their characters and lore…⁰https://t.co/zAcpW0O1C5⁰https://t.co/fPzDtzbZU5 pic.twitter.com/iyXwe7eBOo — Absurd Ventures (@AbsurdVentures) 29 novembre 2023

En plus d’indiquer que « les premières histoires seront disponibles en 2024 », à une date encore à déterminer, Absurd Ventures a partagé une brève description de ces deux nouveaux univers après avoir promis de fournir plus d’informations dans les mois à venir.

American Caper suivra « deux familles américaines normales » dans un monde de « corruption d’entreprise, d’incompétence politique et de crimes maladroits. American Caper sera publié sous forme de bande dessinée, illustrée par le célèbre dessinateur de bandes dessinées Simon Bisley ». Quant à A Better Paradise, cette fiction sonore est un « thriller de suspense existentiel se déroulant dans un futur proche » et comprendra 12 épisodes.

Il est fort probable que, une fois lancés, le studio amènera ces deux nouveaux mondes vers d’autres formats, allant même au-delà des jeux vidéo. « [Ils] construisent des mondes narratifs, créant des personnages et écrivant des histoires pour une variété diversifiée de genres, quel que soit le média, pour être produits en live action et en animation ; jeux vidéo et autres contenus interactifs ; livres, bandes dessinées et podcasts scénarisés », a déclaré Geoff Keighley à propos du nouveau studio de Houser.

Dan Houser n’est pas le seul vétéran de Rockstar Games à être chez Absurd Ventures

Dan Houser, co-fondateur de Rockstar Games, a quitté le studio en février 2020 pour fonder sa propre entreprise : Absurd Ventures. Michael Umsworth et Lazlow Jones, qui étaient également des figures clés chez Rockstar Games, font partie de la nouvelle entreprise de Houser.



