Voici les 3 jeux qui arrivent sur le PS Plus Essential en décembre 2023.

Les nouvelles additions qui arrivent le 5 décembre à PS Plus Essential ont déjà été annoncées.

PS Plus Essential recevra 3 nouveaux jeux en décembre

Si quelque chose que tous les joueurs de jeux vidéo avec un abonnement à des services tels que Xbox Game Pass ou PlayStation Plus attendent, c’est la fin du mois pour que les nouvelles additions aux services respectifs soient annoncées. En réalité, ce type d’annonces a lieu environ tous les 15 jours, car Microsoft divise les nouvelles additions à son catalogue en deux, et Sony annonce également les titres qui arrivent aux niveaux Extra et Premium de PS Plus vers la mi-mois, plus ou moins. Cependant, dans ce cas, nous allons parler des jeux qui arrivent à PS Plus Essential en décembre 2023.

Hier soir, sur le blog officiel de PlayStation, Sony a révélé l’identité des 3 jeux qui arriveront au niveau le plus bas de son service d’abonnement dans le mois de décembre presque tout nouveau, puisque nous serons déjà le 1er du mois susmentionné et dernier mois de l’année. En guise de préambule, pour ceux qui ne savent pas encore quels sont les titres qui arriveront au service, ce ne sera peut-être pas le mois le plus fort de PS Plus, mais les propositions qui arrivent méritent une certaine reconnaissance.

PlayStation Plus Essential reçoit ces 3 jeux en décembre 2023

Comme nous l’avons dit, ce sont 3 jeux qui arrivent en décembre à PS Plus Essential et ils le feront le 5 décembre, et ils pourront être réclamés sans aucun coût supplémentaire jusqu’au 1er janvier 2024 et resteront pour toujours dans notre bibliothèque de jeux, du moins tant que vous resterez abonné au service. Dans ce cas, 2 des titres seront compatibles avec la PS5 et la PS4, tandis que la troisième proposition ne sera disponible que pour les utilisateurs de la PS5. Quoi qu’il en soit, voyons maintenant l’identité des 3 nouvelles additions du niveau de base de PlayStation Plus:

Powerwash Simulator (PS5 et PS4).

Lego 2K Drive (PS5 et PS4).

Sable (PS5).

Le premier titre mentionné est Powerwash Simulator, un jeu édité par Square Enix qui nous permet de nettoyer la saleté des scènes que nous traversons, mais aussi de gérer une entreprise que nous devons faire croître pendant notre partie. Ensuite, il y a Lego 2K Drive, un jeu de course en monde ouvert, qui offre plusieurs mini-jeux, défis, objets de collection, et plus encore, et tout cela peut être apprécié seul ou en multijoueur. Le dernier titre de la liste est Sable, un jeu indépendant qui se distingue et qui nous permet de vivre une aventure de découverte personnelle, comme le disent ses créateurs.

Avant de finir, et avant que les nouvelles additions au service soient lancées le 5 décembre prochain, il convient de mentionner que vous avez jusqu’au 4 décembre pour réclamer les titres de PS Plus Essential du mois de novembre, à savoir Mafia II: Definitive Edition, Dragon Ball: The Breakers et Aliens Fireteam Elite.



