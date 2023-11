Protagonisée par Forest Whitaker et co-créée par Chris Brancato et Paul Eckstein, Le Parrain de Harlem aura une quatrième saison et commencera son tournage l’année prochaine dans la ville de New York, comme il se doit étant donné que Harlem est l’un des quartiers les plus connus d’Upper Manhattan.

« Après tout ce temps loin, je suis très émue de retourner sur le plateau aux côtés d’une distribution, d’une équipe technique et d’une équipe créative aussi incroyables, sous la puissante direction de Chris Brancato. Nous sommes très reconnaissants du support de Michael Wright chez MGM+ et ravis que Le Parrain de Harlem ait trouvé un écho parmi les fans du monde entier. Nous sommes impatients de commencer à travailler sur la quatrième saison », a déclaré Whitaker.

La quatrième saison reprend l’histoire avec Bumpy Johnson (Whitaker) alors qu’il poursuit sa guerre sanglante pour le contrôle de Harlem contre les familles de la mafia de New York, faisant face à l’apparition d’un possible rival en la personne du nouvel arrivant gangster afro-américain Frank Lucas. Après la tragique mort de Malcolm X (Jason Alan Carvell), Bumpy doit également faire face à la participation de sa fille Elise (Antoinette Crowe-Legacy) aux Black Panthers.

« L’interprétation inspirée de Forest Whitaker en tant que Bumpy Johnson a présenté un anti-héros télévisuel emblématique et archétypal dans le paysage de la télévision haut de gamme », a déclaré Michael Wright, chef de MGM+. « La distribution et l’équipe créative dépassent les attentes à chaque saison, à la fois sur le plan créatif et cinématographique. Nous sommes ravis de nous embarquer dans une quatrième saison avec ce groupe de personnes incroyablement talentueuses ».

Le Parrain de Harlem, série préquelle d’American Gangster, film porté par Denzel Washington en 2007, est une série qui raconte l’histoire du légendaire criminel afro-américain Bumpy Johnson, joué par Forest Whitaker, lorsqu’il revient dans le tumultueux Harlem des années 1960. L’intrigue se concentre sur sa lutte pour reprendre le contrôle du quartier, qui est sous la domination de la mafia italienne. Tout au long de la série, Bumpy fait face à des défis internes et externes, des affrontements avec la mafia aux manœuvres politiques, tout en s’entrelaçant avec des figures historiques telles que Malcolm X et les Black Panthers, le tout dans un contexte de changements sociaux importants à l’époque.

