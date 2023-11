Dragon’s Dogma 2 sera le premier jeu de Capcom qui coûte jusqu’à 75 euros

Il semble que Capcom se décide enfin à augmenter le prix de ses nouveaux jeux, et Dragon’s Dogma 2 sera le premier à subir ce changement.

Grâce à la présentation spéciale de Dragon’s Dogma 2 organisée par Capcom cette semaine, nous connaissons non seulement la date de sortie de la suite tant attendue du jeu de rôle, mais également le fait que ce sera le premier jeu du studio à coûter jusqu’à 75 euros.

Les éditions standard pour PlayStation 5, Xbox Series X|S et Steam sont proposées à 74,99 euros, tandis que l’édition Deluxe est déjà au prix de 84,99 euros.

Au cours des trois dernières années, les éditeurs et les sociétés de jeux vidéo ont progressivement adapté l’augmentation du prix des Triple A de 60 à 70 euros. Jusqu’à présent, Capcom s’était abstenu de vendre ses jeux à ce nouveau prix, mais il semble qu’il tentera finalement sa chance avec la sortie de Dragon’s Dogma 2 le 26 mars 2024.

Cette nouvelle survient plusieurs mois après que le président de Capcom, Haruhiro Tsujimoto, ait déclaré lors de son discours au Tokyo Game Show en septembre que le prix des jeux vidéo était « trop bas ». Lors de l’événement, Tsujimoto a affirmé que l’augmentation du prix des jeux serait une « option saine » pour l’industrie.

« Les coûts de développement sont environ 100 fois plus élevés qu’à l’époque de la Famicom (NES), mais le prix des logiciels n’a pas augmenté autant », a déclaré Tsujimoto à Nikkei. « Il est également nécessaire d’augmenter les salaires. Étant donné que les salaires augmentent dans l’ensemble de l’industrie, je pense que l’augmentation des prix unitaires est une option saine pour l’entreprise ».

Tsujimoto a ensuite argumenté qu’une récession économique n’empêcherait pas les personnes d’acheter des jeux plus chers : « Le fait qu’il y ait une récession ne signifie pas que vous n’allez pas au cinéma ou au concert de votre artiste préféré. Les jeux de haute qualité continueront à se vendre« , a-t-il affirmé.

Dragon’s Dogma 2 est le dernier jeu d’une série de jeux au prix d’environ 70 euros. Avant Dragon’s Dogma 2, Nintendo et Microsoft ont respectivement sorti Starfield et The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom au prix de 70 euros. D’autres jeux au même prix sortis cette année sont Forspoken, Dead Island 2, Hogwarts Legacy et Wild Hearts.

La sortie de Dragon’s Dogma 2 est prévue pour le 26 mars 2024 sur Xbox Series X|S, PlayStation 5 et Steam.

