Le Nothing Phone 2a sera le nouveau téléphone pas cher de Nothing et qui veut rivaliser avec le futur Pixel 8a

Le Google Pixel 8a aura un rival qui lui rendra la tâche très compliquée : voici le nouveau Nothing Phone 2a

Le Nothing Phone 2a sera le téléphone le moins cher de l’entreprise et sera destiné à concurrencer directement le Google Pixel 8a.

Nothing a entre les mains un nouveau dispositif qui arrivera pour concurrencer le futur Google Pixel 8a et attaquer directement le milieu de gamme. Ce téléphone serait le Nothing Phone 2a et grâce à la fuite de deux images, on a pu connaître son existence ainsi que certains détails de son design et de ses spécifications.

La stratégie du Nothing Phone 2a consiste à copier ce que Google fait depuis quelques années, à savoir sortir un ou deux (Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro) terminaux haut de gamme, puis lancher sur le marché un modèle moins cher avec l’appellation ‘a’ qui est destiné au milieu de gamme en termes de performances techniques.

Nothing se lance dans le milieu de gamme avec le Nothing Phone 2a

C’est l’utilisateur Sanju Choudahary (@saaanjjjuuu sur X) qui a révélé l’existence de ce nouveau dispositif au monde entier. Nothing n’a encore rien révélé à ce sujet et la raison la plus probable est qu’il serait en développement et pas prêt à être lancé.

Outre les images qui, bien qu’elles manquent de qualité spectaculaire, on a également pu connaître une série de spécifications. L’écran du Nothing Phone 2a serait de 6,7 pouces avec une technologie AMOLED et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, avec un trou central pour la caméra.

À l’arrière du Nothing Phone 2a, on trouverait , un capteur principal et un autre grand-angle. La caméra frontale serait de 16 mégapixels.

Concernant les spécifications internes, il n’y a pas beaucoup d’informations, le processeur qui sera utilisé n’est pas encore connu. Ce que l’on a pu voir, c’est qu’il aura une batterie de 4 920 mAh, ce qui est une donnée plus que respectable et qui, sur le papier, devrait être capable d’offrir au moins deux jours d’autonomie.

La version d’Android avec laquelle il sortira sera Android 14 directement hors de la boîte. Tout indique que ce sera le principal rival du Google Pixel 8a, même si la bataille sera probablement décidée par le prix, donc la seule chose que l’on peut faire pour le moment est d’attendre sa sortie.



