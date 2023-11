Le professeur Layton et le New World à vapeur annonce un retard dans sa date de sortie

Le professeur Layton et le New World à Vapeur sortira en 2025 sur Nintendo Switch, a annoncé Level-5.

Le site web officiel du jeu a été mis à jour cette semaine avec la nouvelle date de sortie. Il y a aussi une nouvelle bande-annonce qui montre l’aventure tant attendue.

« Professor Layton and the New World of Steam »

is sheduled to release in 2025!

The latest trailer gives footage that Professor Layton and Luke are trying to solve a puzzle!

Click here to see the full video → https://t.co/ot0DBAK507#ProfessorLayton #L5vision pic.twitter.com/LHkhPmDHsU

— Layton Series (@LaytonSeries) 29 novembre 2023