Voici les trois ajustements que vous devez effectuer sur votre routeur pour améliorer la connexion WiFi de vos appareils Xiaomi

Il n’est pas toujours nécessaire de configurer quelque chose de manière incorrecte sur notre téléphone lorsque notre connexion WiFi échoue. L’une des raisons les plus courantes est la défaillance du routeur de notre maison, nous devrons donc le configurer correctement pour éviter autant que possible que cela se produise dans notre vie quotidienne.

C’est pourquoi, dans cet article, nous allons vous expliquer trois réglages essentiels que vous pouvez utiliser pour que la connexion WiFi de votre maison fonctionne au mieux. Cela ne résoudra peut-être pas tous vos problèmes, mais au moins vous pourrez vous assurer que l’erreur ne vient pas d’une mauvaise configuration.

Modifier le mot de passe d’accès au réseau WiFi

Il est indéniable que l’un des principaux problèmes que nous rencontrons avec les mauvaises connexions est que de nombreux autres utilisateurs se connectent à notre réseau sans notre autorisation. Cela est principalement dû au fait qu’il est plus facile d’y accéder avec le mot de passe natif par défaut du routeur que si nous configurions notre propre mot de passe.

C’est pourquoi il est essentiel que nous configurions nous-mêmes un mot de passe et ainsi avoir un contrôle total pour que seuls les utilisateurs à qui nous avons fourni cette clé puissent se connecter. Pour cela, la première étape consistera à accéder aux paramètres du routeur depuis notre navigateur et à saisir le nom d’utilisateur et le mot de passe fournis par la société pour y accéder.

Une fois à l’intérieur, il suffira de chercher une section appelée « Network », cliquer sur « Security » et à partir de là, nous pourrons configurer le nouveau mot de passe que nous voulons. Bien sûr, une fois que vous l’avez configuré, vous devrez entrer ce nouveau mot de passe sur vos appareils afin que tout le monde puisse se connecter correctement.

Vérifiez la fréquence que vous utilisez

Il est vrai que cette section n’est pas un ajustement en soi, mais elle est vraiment importante pour que nous puissions avoir une meilleure connexion sur nos appareils. Par défaut, la plupart des routeurs modernes donnent la possibilité de se connecter soit à un réseau de 2,4 GHz, soit à un réseau de 5 GHz, ce dernier étant beaucoup plus optimal pour réduire la saturation.

Il est donc important que vous vérifiiez quel type de réseau vous utilisez pour que tout fonctionne mieux, et en accédant aux paramètres de votre routeur, vous pourrez vérifier s’il prend en charge ce type de réseaux ou non. En réalité, vous devez savoir que le réseau 5 GHz offre des vitesses plus rapides, mais la portée du signal est beaucoup plus faible, vous devez donc prioriser l’un ou l’autre en fonction de vos besoins.

L’essentiel : choisissez bien le canal du routeur pour une connexion moins saturée

Enfin, et non des moindres, il est essentiel que vous configuriez votre routeur sur le meilleur canal possible pour que tout fonctionne correctement. Les réseaux de 2,4 GHz peuvent prendre en charge de 1 à 13 canaux, tandis que les réseaux de 5 GHz peuvent prendre en charge jusqu’à 25 canaux, bien que ces derniers ne fonctionnent pas de manière superposée comme c’est le cas pour les réseaux de 2,4 GHz.

C’est très important car le travail en superposition peut faire en sorte que l’un de ces canaux soit saturé et que le réseau fonctionne beaucoup moins bien en termes d’envoi de données et de signal, il est donc très important de configurer correctement ce détail pour s’assurer que tout fonctionne correctement.

La première chose à faire est de scanner les canaux les moins saturés de votre zone, et pour cela, vous pouvez utiliser des applications très faciles à utiliser telles que WiFi Analyzer sur Android ou WiFi Explorer sur Mac, qui vous fourniront ces informations de manière très simple.



Une fois que vous les avez, il vous suffit de revenir aux paramètres de votre routeur et d’accéder à la section des paramètres du réseau de 2,4 GHz. Comme vous pouvez le voir, il y a un réglage appelé « Channel » où vous pourrez sélectionner le canal sur lequel votre routeur doit fonctionner, il suffit donc de choisir celui qui a le moins de saturation et tout fonctionnera beaucoup mieux.

