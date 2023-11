Apple aurait annulé ses projets de créer son propre modem 5G

D’après de nombreux essais infructueux, Apple aurait annulé ses projets de développer son propre modem 5G. Cependant, il y a encore de l’espoir de le voir dans le prochain iPhone SE.

Après avoir repoussé l’arrivée de ses propres modems 5G sur l’iPhone jusqu’en 2026, Apple prévoit d’annuler définitivement ses projets de lancer quelque chose de similaire après plusieurs tentatives infructueuses. Ils travaillent dessus depuis plusieurs années, mais il semble que les efforts déployés n’ont pas donné et ne donnent pas les résultats escomptés par Cupertino.

Et cela ne signifie pas qu’ils n’ont rien accompli, mais simplement que les résultats pourraient ne pas être à la hauteur des normes de qualité de l’entreprise. C’est la raison, par exemple, pour laquelle nous n’avons pas vu et ne verrons pas Touch ID sur les iPhone les plus récents. Le capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran n’a pas réussi à atteindre ces normes de qualité d’Apple.

Selon le leaker yeux1122, connu pour avoir partagé des informations véridiques par le passé, ses sources dans la chaîne d’approvisionnement lui ont dit qu’après plusieurs tentatives pour développer son propre modem 5G, Apple n’y serait pas parvenu et aurait l’intention de mettre fin définitivement au projet. Une information corroborée par le leaker @Tech_Reve, bien que son historique soit douteux dans ce cas.

Bien que la véracité de ces derniers rapports ne soit pas claire, un rapport du mois de septembre dernier publié par le Wall Street Journal a affirmé que les plans d’Apple pour développer son propre modem 5G ont été entravés par des objectifs peu réalistes et des prototypes inutilisables.

Cependant, il y a quelques semaines, Mark Gurman de Bloomberg a affirmé que ces plans avaient été retardés jusqu’en 2026 en raison de certains problèmes dans le développement. Malgré cela, il est toujours prévu qu’Apple lance son propre modem 5G dans le prochain iPhone SE, l’iPhone SE de quatrième génération, qui comprendrait un châssis similaire à celui de l’iPhone 14 ainsi que le bouton d’accueil.

Les plans de développer son propre modem 5G ont conduit Apple à acheter une division entière d’Intel dans le but de faire passer tous les employés à travailler au sein de l’entreprise afin de mener à bien ces projets. Nous verrons comment les événements se déroulent, mais la situation ne semble pas très favorable.

