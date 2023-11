De 400 à 290 euros : ce Xiaomi avec 256 Go et Android 14 est une opportunité unique

Non seulement il a un excellent prix, mais le terminal de POCO est l’un des best-sellers de 2023 en raison de ses mérites propres.

Le POCO X5 Pro est un smartphone de milieu de gamme avec des performances haut de gamme et un design spectaculaire, surtout dans sa version jaune.

Vous voulez un téléphone portable puissant, durable, avec une excellente batterie et qui est régulièrement mis à jour pour très peu d’argent ? Le POCO X5 Pro de 256 Go peut être à vous pour 289,98 euros à la fois sur Amazon et dans le store de Xiaomi. Cependant, vous pouvez également le trouver un peu moins cher sur AliExpress. C’est l’un des téléphones portables les plus vendus de 2023, à la fois pour son prix abordable et pour ses excellentes spécifications.

Si vous regardez parmi les téléphones de milieu de gamme, vous verrez que ce POCO X5 Pro n’a pas l’un des prix les plus élevés, mais il offre néanmoins l’une des meilleures performances globales. De plus, je peux vous assurer que l’autonomie de ce POCO est exceptionnelle, vous permettant de l’utiliser pendant 2 jours sans problème.

Tout d’abord, vous devez savoir que ce POCO X5 Pro est l’un des premiers téléphones de la famille Xiaomi à être mis à jour vers Android 14. Cela assure déjà plusieurs années de mises à jour de sécurité et même une nouvelle version du système d’exploitation de Google. C’est l’un des smartphones POCO les plus remarquables de l’année pour plusieurs raisons.

Il dispose de la puissance offerte par le Snapdragon 778G de Qualcomm, un processeur largement utilisé et bien positionné. Il est accompagné de 8 Go de RAM et d’une mémoire interne de 256 Go pour stocker tout ce que vous voulez. En termes de performances, les chiffres d’Antutu parlent d’eux-mêmes, 609 000 points.

Sur le plan physique, nous avons un magnifique terminal en plastique (bien qu’il paraisse en aluminium pendant les tests) avec une épaisseur de seulement 7,9 mm et un poids de 181 grammes. Son écran Full HD+ de 6,67 pouces est de type AMOLED, il a un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 900 nits. Il offre une excellente visibilité et vous pourrez regarder vos séries préférées en haute qualité avec HDR10+ et Dolby Vision.

À l’arrière, on trouve une triple caméra Samsung de 108 MP avec un objectif grand angle de 8 MP et une lentille macro. Les vidéos en 4K à 60 ips sont garanties, tout comme les photos avec HDR et l’effet de profondeur. Sa caméra frontale est un capteur Omnivision de 16 MP qui donne de très bons résultats pour les photos de portrait.

Comme je l’ai déjà mentionné, les batteries des téléphones POCO sont incroyables dans la plupart de leurs modèles, et ce POCO X5 Pro ne fait pas exception. Il est équipé d’une batterie de 5000 mAh qui peut durer 2 jours sans complications et se recharge à une puissance de 67 W. Malheureusement, il ne prend pas en charge la charge sans fil.

La connectivité de ce POCO X5 Pro est très complète, plus que celle de nombreux autres téléphones haut de gamme actuels : 5G, NFC, prise casque, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, double SIM, infrarouge et GPS. Il convient de mentionner que le lecteur d’empreintes est intégré au bouton d’alimentation et qu’il dispose d’un système de refroidissement interne.

