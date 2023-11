Microsoft publie de nouveaux aperçus Insider de Windows 11 dans les canaux Canary et Dev.

Comme partie de la mise à jour hebdomadaire, les utilisateurs de Windows Insiders dans le canal Dev et le canal Canary reçoivent une mise à jour progressive. Les deux mises à jour apportent un tas de nouvelles fonctionnalités. Plus tôt cette semaine, Microsoft a également publié une version de prévisualisation Insider dans le canal Beta que vous pouvez consulter sur cette page.

La mise à jour vers le canal Dev est disponible en tant que Windows 11 Insider Preview Build 23595. Dans la mise à jour, il y a des changements apportés à Windows Copilot, Windows Share, Nearby Share, Paramètres et plus encore. Voici le journal des modifications official.

[Copilot in Windows]

Nous apportons un changement où l’icône de Copilot est affichée sur le côté droit de la zone de notification de la barre des tâches pour rendre le point d’entrée de Copilot plus clair et plus facilement accessible en étant plus proche de l’endroit où le volet Copilot s’ouvre. Dans le cadre de ce changement, nous avons désactivé par défaut le comportement « afficher le bureau » pour le coin droit de la barre des tâches et vous pouvez réactiver cela dans la section « comportements de la barre des tâches » sous Paramètres > Personnalisation > Barre des tâches (vous pouvez simplement cliquer avec le bouton droit sur la barre des tâches pour y accéder).

Nous commençons à déployer à nouveau le changement précédemment documenté avec la version 23570, qui introduit la prise en charge de Copilot dans Windows pour une utilisation sur plusieurs écrans. Appuyez simplement sur le bouton Copilot sur la barre des tâches sur l’écran sur lequel vous souhaitez afficher Copilot, ou utilisez le raccourci clavier WIN + C pour afficher Copilot sur le dernier écran où il était visible. Si vous utilisez un clavier, vous pouvez utiliser le raccourci clavier WIN + T pour mettre le focus du clavier sur la barre des tâches et naviguer vers le bouton Copilot de la barre des tâches pour afficher Copilot sur n’importe quel écran.

[Windows Share]

Si vous êtes connecté avec un identifiant Microsoft Entra, en plus de pouvoir partager avec vos contacts Microsoft Teams (travail ou école), vous pouvez également partager directement avec des canaux spécifiques de Microsoft Teams et des discussions de groupe directement depuis la fenêtre de partage Windows.

[Windows Ink]

Nous étendons la possibilité d’utiliser l’écriture manuscrite numérique (inking) dans certaines cases d’édition pour Windows Ink aux langues et régions suivantes : chinois simplifié (République populaire de Chine), anglais (Australie), anglais (Canada), anglais (Inde), anglais (Royaume-Unis), français (Canada), français (France), allemand (Allemagne), italien (Italie), japonais (Japon), coréen (Corée), portugais (Brésil), français (Mexique) et français (France). Cela inclut également une technologie de reconnaissance plus précise, des gestes pour supprimer, sélectionner, fusionner et diviser des mots, ainsi que des gestes pour insérer une nouvelle ligne.

[Nearby Sharing]

Nous commençons à déployer un changement qui vous permettra de découvrir et de partager des fichiers avec vos appareils Android en mode découvrable via Bluetooth dans la fenêtre de partage Windows.

[Gestionnaire des tâches]

Nous avons amélioré le regroupement des processus dans la page des processus du Gestionnaire des tâches.

[Paramètres]

Cette mise à jour lance le déploiement des notifications liées au compte pour les comptes Microsoft sur la page d’accueil des Paramètres. Un compte Microsoft connecte Windows à vos applications Microsoft. Le compte sauvegarde toutes vos données et vous aide à gérer vos abonnements. Vous pouvez également ajouter des étapes de sécurité supplémentaires pour éviter de vous retrouver bloqué hors de votre compte. Cette fonction affiche des notifications dans le menu Démarrer et les Paramètres. Vous pouvez gérer les notifications des Paramètres dans Paramètres > Confidentialité & sécurité > Général.

Xbox Game Bar est maintenant Game Bar dans Paramètres > Jeu.

Nous commençons à mettre à jour les références à Azure Active Directory (AAD) vers Microsoft Entra ID dans les Paramètres.

[AJOUTÉ] Les Composants système actuellement répertoriés dans Paramètres > Applications > Page Applications installées ont été déplacés vers leur propre page dans Paramètres > Système > Composants système.

Windows 11 Insider Build 26002 est disponible pour les Insiders dans le canal Canary. Il apporte également des changements et des améliorations, mais en moins grand nombre par rapport à la mise à jour du canal Dev. Avec cette version, Microsoft ajoute une option Économiseur d’énergie dans les paramètres d’alimentation, qui est une version améliorée du Mode Économie d’énergie. Je ne sais pas quelle différence cela fera par rapport au Mode Économie d’énergie. Voici les autres changements.

[Barre des tâches et zone de notification système]

Nous essayons un changement qui améliore les performances globales et la réactivité des paramètres rapides dans la zone de notification système.

Nous simplifions la gestion des VPN dans les paramètres rapides. Si vous n’avez qu’un seul VPN, un nouveau bouton basculant vous permet de l’activer et de le désactiver d’un simple clic. Si vous avez plusieurs VPN, nous avons apporté quelques modifications à la liste pour réduire le temps nécessaire pour établir une connexion.

Nous commençons à déployer un nouveau bouton Actualiser sur le volet des paramètres rapides Wi-Fi, afin que vous puissiez désormais actualiser la liste des réseaux sans fil disponibles. Il y a également une indication de la progression de l’analyse pour vous aider à trouver des réseaux à proximité si la première analyse ne révèle pas celui que vous recherchez.

[Paramètres]

[Paramètres]

Suppression des plaques arrière colorées des icônes d’application dans Paramètres > Applications > Applications installées, ainsi que dans Paramètres > Système > Notifications. Il s’agit d’une implémentation préliminaire avec plus de corrections à venir dans les prochains vols.

Les nouvelles mises à jour Insider Preview sont en cours de déploiement dans les canaux Canary et Dev. Si vous faites partie de l’un de ces canaux, vous recevrez la nouvelle mise à jour sur votre PC. Vous pouvez vérifier la mise à jour en allant dans Paramètres > Mise à jour de Windows.

