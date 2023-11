Découvrez les nouvelles fonctionnalités passionnantes à venir avec iOS 17.2

Apple a récemment publié iOS 17.1, qui a été déployé sur tous les iPhones compatibles en octobre. Peu de temps après sa sortie, Apple s’est attelé à iOS 17.2, qui apporte une série de nouvelles fonctionnalités et de changements.

À l’heure actuelle, iOS 17.2 est en phase bêta, permettant aux développeurs et aux utilisateurs bêta publics de voir et de tester le nouveau système d’exploitation. Et grâce à cette phase bêta, nous avons pu découvrir toutes les nouvelles fonctionnalités et les changements apportés par la nouvelle mise à jour.

Quand mon iPhone recevra-t-il iOS 17.2?

Apple a publié quatre versions bêta différentes d’iOS 17.2. Selon les versions précédentes, la nouvelle mise à jour semble être déployée auprès du public dans les prochaines semaines. Pour être précis, 9to5Mac affirme que la version stable arrivera sur les appareils du public avant la fin de cette année.

Toutes les choses nouvelles sur iOS 17.2

Ainsi, Apple a déjà révélé une grande partie des fonctionnalités d’iOS 17.2 grâce aux versions bêta publiques. Voici tout ce qui est nouveau dans cette mise à jour jusqu’à présent:

Application Journal

L’un des points forts les plus importants d’iOS 17.2 est l’ajout de la nouvelle application Journal. Oui, c’est la même application qu’Apple a présentée lors de la WWDC de cette année. Selon l’annonce officielle, cette application représentera une « nouvelle façon d’apprécier les moments de la vie ». Elle vous aidera également à préserver vos précieux souvenirs.

Lors du lancement officiel, l’application Journal ne sera disponible que sur les iPhones fonctionnant sous la dernière version d’iOS. Apple n’a pas encore communiqué ses plans concernant l’arrivée de l’application sur Mac et iPad.

Playlists collaboratives dans Apple Music et autres changements

Apple a inclus la possibilité de créer des playlists collaboratives dans Apple Music lors des trois premières versions bêta d’iOS 17.2. Apple a d’abord annoncé cette fonctionnalité lors de la WWDC de cette année. Au moment de l’introduction, Apple a annoncé qu’elle serait disponible plus tard cette année.

Cependant, dans la quatrième version bêta d’iOS 17.2, Apple a supprimé la possibilité de créer des playlists collaboratives sur Apple Music. Il est donc possible qu’Apple n’inclue pas cette fonctionnalité dans la prochaine mise à jour.

Mais la bonne nouvelle est qu’Apple Music est sûr de recevoir de nouvelles fonctionnalités sur iOS 17.2. L’une d’entre elles s’appelle « Chansons favorites », qui génère automatiquement une liste en tenant compte des chansons que vous avez « favorisées ». Cette fonctionnalité s’appuie sur la fonction « Favoris » qu’Apple a introduite avec la sortie d’iOS 17.1.

En plus de cela, Apple Music sur iOS 17.2 peut ajouter automatiquement des chansons à votre bibliothèque musicale lorsque vous appuyez sur le bouton de favoris. Vous pouvez activer cette option en accédant à l’application Paramètres, puis en naviguant vers la section « Musique ».

Enfin, Apple Music sur iOS 17.2 ajoute la possibilité de désactiver l’historique d’écoute lorsque vous êtes en mode Concentration. Apple explique: « Choisissez si la musique jouée influencera les recommandations et les mixes, apparaîtra dans les morceaux récemment lus ou sera montrée à d’autres personnes sur Apple Music. »

Enregistrement vidéo spatial sur iOS 17.2

Les utilisateurs de l’iPhone 15 Pro et de l’iPhone 15 Pro Max peuvent enregistrer des vidéos spatiales après la mise à jour vers iOS 17.2. Vous trouverez un nouveau Switch vidéo spatial pour l’Apple Vision Pro dans l’application Paramètres. De là, rendez-vous dans le menu Appareil photo, sélectionnez Formats, puis activez l’option « Vidéo spatiale pour Apple Vision Pro ».

À l’heure actuelle, la vidéo spatiale est enregistrée en résolution 1080p à 30 FPS. Apple indique qu’une minute de vidéo spatiale occupera environ 130 Mo d’espace de stockage.

Sons de notification et réactions dans Messages

Avec iOS 17.2, Apple a ajouté la possibilité de modifier le son de notification par défaut. Ce changement s’appuie sur iOS 17, qui a modifié le son de notification de Rebound à Tri-tone. Pour changer les sons de notification, rendez-vous dans l’application Paramètres, sélectionnez Sons et vibrations, et vous devriez trouver l’option Alertes par défaut.

Une autre fonctionnalité qu’iOS 17.2 apporte est la possibilité de réagir aux messages en utilisant n’importe quel emoji ou sticker dans l’application Messages. Pour ce faire, vous devez appuyer longuement sur le message et choisir l’option Ajouter un sticker.

Nouveaux widgets et nouvelle option sur le bouton d’action

Apple a ajouté trois nouveaux widgets pour l’application Météo: Détails, Lever et Coucher du soleil, et Prévisions quotidiennes. Détails vous donne des informations sur l’indice UV, les précipitations, le vent et plus encore. Lever et Coucher de soleil vous permet de voir les informations sur le lever et le coucher du soleil à venir dans votre localisation. Enfin, les Prévisions quotidiennes offrent des informations sur les conditions météorologiques actuelles et les prévisions météorologiques pour une localisation.

Ensuite, les utilisateurs de l’iPhone 15 Pro avec iOS 17.2 peuvent ajouter une nouvelle fonctionnalité sur le bouton d’action: Traduire. Avec cette fonctionnalité activée, l’appareil initiera une traduction vocale entre deux langues différentes après avoir appuyé sur le bouton d’action.

Vérification des clés de contact pour iMessage sur iOS 17.2

Apple a introduit la vérification des clés de contact il y a un an pour améliorer la sécurité globale de l’application Messages. Maintenant, elle est disponible sur iOS 17.2. Elle permet à l’application iMessage de s’assurer que les messages n’atteignent que les destinataires prévus.

Autres fonctionnalités et changements

Outre toutes les fonctionnalités et les changements mentionnés ci-dessus, iOS 17.2 apporte la Local Awareness. Elle permet à l’appareil d’utiliser la position approximative pour améliorer la précision, la fiabilité et la rapidité des alertes d’urgence. Ensuite, il y a une nouvelle option récepteur AirPlay, qui vous permet de partager du contenu de l’Apple Vision Pro vers l’iPhone.

De plus, iOS 17.2 pose les bases d’une fonctionnalité qui mettra à jour les iPhones même lorsqu’ils sont scellés dans la boîte. Cela garantira que les utilisateurs n’auront pas besoin de se soucier de mettre à jour le logiciel après avoir déballé leur nouveau appareil.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :