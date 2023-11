Nouveaux Redmi Buds Pro 5 : les meilleurs écouteurs pas cher de Xiaomi se renouvellent

Toutes les spécifications, le prix et la disponibilité des Redmi Buds 5 Pro, les nouveaux écouteurs économiques de la sous-marque de Xiaomi.

Les nouveaux écouteurs Redmi Buds Pro 5 sont disponibles en trois couleurs

Redmi, l’une des sous-marques de Xiaomi, a présenté plusieurs produits aujourd’hui. En commençant par la version rénovée de sa montre connectée pas cher, la Redmi Watch 4, en passant par la nouvelle série de téléphones Redmi K70, composée de trois modèles de milieu de gamme, et en finissant par les nouveaux écouteurs Redmi Buds 5 Pro que nous allons découvrir ci-dessous.

Les Redmi Buds 5 Pro incluent la suppression active du bruit (ANC) et l’audio spatial

Comme son nom l’indique, les Redmi Buds 5 Pro sont une version améliorée des Redmi Buds 5, qui ont été présentés officiellement le 21 septembre dernier. Ces nouveaux écouteurs TWS peuvent se vanter d’être les meilleurs de la marque, car ils prennent en charge le codec LHDC 5.0 pour une transmission audio de haute qualité, ont une annulation active du bruit jusqu’à 52 dB et un ajustement adaptatif grâce à l’IA.

De plus, les utilisateurs pourront profiter d’une véritable expérience immersive grâce à l’audio spatial, mais ils pourront également se reconnecter à leur environnement avec le mode de transparence à trois niveaux. Chaque écouteur est équipé d’un tweeter de 10 mm et d’un caisson de basses dynamique de 11 mm, offrant des basses puissantes et des aigus très nets.

D’autre part, ils se vantent d’une grande autonomie : 38 heures de batterie avec l’étui de charge, 10 heures de lecture continue sans réduction du bruit et 6,5 heures avec la réduction du bruit activée. En ce qui concerne leur conception, les Redmi Buds 5 Pro sont équipés de coussinets en silicone qui permettent de les ajuster parfaitement à l’oreille, comme c’est le cas des Redmi Buds 5.

Redmi Buds 5 Pro, prix et disponibilité

Les nouveaux Redmi Buds 5 Pro sont déjà disponibles en Chine, où ils sont proposés à 399 yuans, ce qui équivaudrait à 56 dollars ou 51 euros au taux de change. De plus, les acheteurs auront le choix entre trois belles couleurs : blanc neige, noir obsidienne et bleu porcelaine.

On prévoit qu’ils arriveront sur le marché mondial au début de 2024, mais pour le moment aucune date n’a été confirmée. En attendant ce jour tant attendu, nous pouvons toujours consulter la liste des meilleurs écouteurs sans fil de Xiaomi en 2023, en particulier si nous sommes fidèles à la marque chinoise et que nous envisageons de faire un cadeau de Noël.

