Un nouveau rumeur fixe enfin la date de sortie de Skull and Bones

Avec un parcours qui ressemble à un jeu de yo-yo et après de nombreux retards, il semble que la nouvelle création d’Ubisoft soit en bonne voie.

Attention matelots, il semble que Skull and Bones ait enfin une date de sortie. Cette proposition d’aventure navale d’Ubisoft est née pour élargir l’essence laissée par Black Flag, et s’est développée en un projet qui suscite de nombreuses interrogations. Ses changements dans l’équipe de développement et ses ont fait craindre à beaucoup qu’il soit annulé, mais

Selon Insider Gaming, Skull and Bones sortira le 16 février 2024 et disposera d’une édition premium qui donnera un accès anticipé à certains joueurs. Ceux qui l’obtiendront pourront commencer à jouer à partir du 13. Tom Henderson affirme que le jeu sera présenté au cours des deux prochaines semaines, et nous pouvons déjà nous demander où cela se passera.

À moins qu’Ubisoft ne fasse une annonce de son côté, il est fort possible que Skull and Bones soit l’une des attractions phares des Game Awards. Cette année, il n’y aura pas de « World Premières », mais nous pouvons être sûrs que Geoff Keighley a préparé de nombreuses surprises. Nous serons fixés le 7 décembre.

Six retards plus tard, il y a encore de l’espoir

Skull and Bones a subi , et le projet a déjà dépassé le budget alloué par Ubisoft. Lors du dernier Ubisoft Forward en 2022, nous avons pu le voir en action avec un gameplay étendu, et cette année, nous avons eu une bande-annonce de sa version bêta, mais de nombreux joueurs restent sceptiques. Nos collègues d’IGN US ont réussi à le tester, et il semble que, malgré les préjugés, le jeu soit assez amusant.

Il faut attendre la confirmation officielle, mais si la fuite s’avère vraie, Skull and Bones devra Pour le moment, nous avons confirmé les sorties de jeux de la taille de Suicide Squad: Kill the Justice League, Mario vs Donkey Kong, Persona 3 Reload et bien sûr, Final Fantasy VII Rebirth.

