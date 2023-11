Elton John et Paul McCartney seront dans la suite de This is Spinal Tap

En 2024, l’original célébrera son 40e anniversaire.

Le trio principal

Il est presque certain que le meilleur faux documentaire musical (mockumentary) qui existe, This is Spinal Tap, aura une suite. Ce n’est pas quelque chose de nouveau, car nous le savions depuis 2022, mais ce que nous a révélé maintenant son réalisateur, Rob Reiner, également responsable du film original, l’est bel et bien, et cela vaut le détour.

Le cinéaste, également connu pour La princesse prometida ou Des hommes d’honneur, a parlé longuement dans le podcast du monologueur Richard Herring, révélant notamment que « Paul McCartney et Elton John se joignent à nous », qui accompagneront la star de musique country américaine Garth Brooks.

Nous ne savons pas quel rôle joueront ces célébrités de la musique dans cette probable comédie (la précédente en était certainement une), mais on s’attend à ce qu’elles partagent la vedette avec Michael McKean, Harry Shearer et Christopher Guest, les principaux acteurs du film original. Prévue initialement pour sortir le 19 mars 2024, This is Spinal Tap 2 ne respectera finalement pas cette date, qui coïncidait également avec le 40e anniversaire de la sortie du film original, et le tournage commencera, après plusieurs embûches rencontrées en chemin, fin février.

De quoi traitera This is Spinal Tap 2

L’histoire se concentrera sur le passage de Ian Faith et comment l’épouse de l’ancien manager du groupe hérite d’un contrat dans lequel elle découvre qu’elle est tenue de réaliser un dernier concert. De plus, Reiner reprendra son rôle de Marty DiBergi, un personnage qui ressemble à Martin Scorsese et qui a réalisé le célèbre documentaire musical Le dernier val en 1976.

De quoi parle This is Spinal Tap

This is Spinal Tap est un mockumentary (faux documentaire) de 1984 réalisé par Rob Reiner. Le film suit le groupe fictif de rock britannique appelé Spinal Tap lors de sa tournée aux États-Unis. À travers des situations comiques, le film parodie l’industrie musicale et met en évidence les absurdités et les excentricités du monde du rock, y compris les erreurs sur scène, les conflits internes et les moments ridicules pendant les performances.

Le film, qui se présente comme un documentaire réel, offre une vision satirique et humoristique de la vie d’un groupe de rock, explorant les ego surdimensionnés, les problèmes techniques lors des concerts et les relations entre les membres du groupe. Bien qu’il n’ait pas connu un grand succès commercial à l’origine, This is Spinal Tap est devenu au fil du temps un film culte en raison de son scénario ingénieux et de son style unique de comédie improvisée.

