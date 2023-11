Redmi Book 2024 : le nouvel ordinateur portable de Xiaomi arrive en deux tailles avec Windows 11 et processeur Intel i5

Un nouvel ordinateur portable pour ceux qui cherchent un PC axé sur le multimédia et le travail.

Redmi propose un nouvel ordinateur portable pour concurrencer les ordinateurs portables axés sur la bureautique

Le nouveau Redmi Book 2024 a été officiellement annoncé. Cet nouvel ordinateur portable de Xiaomi, qui sera livré avec Windows 11 à l’intérieur et équipé d’un processeur Intel i5, sera également disponible en deux tailles différentes, 14 et 16 pouces, pour répondre aux besoins de tous les utilisateurs. Ainsi, Redmi luttera une fois de plus dans le segment des ordinateurs portables de milieu de gamme axés sur le travail de bureau.

Détails et spécifications

Cet ordinateur, récemment annoncé en Chine, est situé, comme le montrent ses composants, dans un milieu de gamme dans le domaine de la productivité, où il dispose de caractéristiques idéales pour tous les utilisateurs à la recherche d’un ordinateur portable pour un usage courant : travail sur des documents, consultation de réseaux sociaux, visionnage de films ou de séries, et toutes sortes d’actions basiques que l’on attend d’un ordinateur. A cet effet, il dispose d’un ensemble multimédia très intéressant, tant en ce qui concerne la qualité de son écran que de ses haut-parleurs.

Entre autres, certains des composants les plus remarquables du Redmi Book 2024 sont les suivants :

CPU : Intel Core i5 de 13ème génération.

: Intel Core i5 de 13ème génération. GPU : Intel Iris Xe Graphics.

: Intel Iris Xe Graphics. Écrans : dans sa version 14 pouces, résolution 2,5K de 2560×1600 et 300 nits de luminosité ; dans sa version 16 pouces, résolution 2,8K de 2880×1800 à 120 Hz et 400 nits de luminosité.

: dans sa version 14 pouces, résolution 2,5K de 2560×1600 et 300 nits de luminosité ; dans sa version 16 pouces, résolution 2,8K de 2880×1800 à 120 Hz et 400 nits de luminosité. Batteries : 56Wh pour la version 14 pouces et 72Wh pour la version 16 pouces. De plus, les deux bénéficieront d’une charge rapide de 100W.

: 56Wh pour la version 14 pouces et 72Wh pour la version 16 pouces. De plus, les deux bénéficieront d’une charge rapide de 100W. OS : Windows 11 Home.

: Windows 11 Home. Son : jack 3,5 mm, microphone quadri-mode, haut-parleurs doubles Dolby Atmos.

: jack 3,5 mm, microphone quadri-mode, haut-parleurs doubles Dolby Atmos. Mémoire : 16 Go de RAM et stockage SSD avec des options de 512 Go et 1 To dans les deux modèles.

: 16 Go de RAM et stockage SSD avec des options de 512 Go et 1 To dans les deux modèles. Autres composants : webcam Full HD de qualité, lecteur d’empreintes digitales, clavier rétroéclairé, poids de 1,37 kg pour la version 14 pouces et de 1,68 kg pour la version 16 pouces.

: webcam Full HD de qualité, lecteur d’empreintes digitales, clavier rétroéclairé, poids de 1,37 kg pour la version 14 pouces et de 1,68 kg pour la version 16 pouces. Prix : selon les options de stockage disponibles de 512 Go et 1 To, la version 14 pouces coûterait entre 592 ou 635 dollars, et la version 16 pouces, 621 ou 662 euros.

Un ordinateur portable pour un travail efficace

Comme nous l’avons mentionné précédemment, ce Redmi Book 2024 n’est pas un PC conçu, par exemple, pour jouer à des jeux vidéo. En réalité, si vous êtes intéressé par un ordinateur portable puissant, il existe des modèles tels que le Lenovo Legion 9i, avec refroidissement liquide, ou des ordinateurs gaming performants comme le ASUS TUF Gaming A15 2023. Cependant, cet ordinateur portable, le Redmi Book 2024, offrira des performances plus que suffisantes pour toutes sortes de tâches courantes et d’actions liées à la bureautique.

Redmi, une des marques connues de Xiaomi qui privilégie la qualité à des prix abordables, a dans le Redmi Book 2024 son principal atout dans le segment des ordinateurs portables, mais en plus des téléphones mobiles, elle travaille également dans d’autres segments. Par exemple, l’un d’entre eux est celui des objets connectés, où ils proposent des dispositifs tels que des écouteurs ou même des montres, où la nouvelle Redmi Watch 4 va concurrencer pour devenir l’un des objets connectés les plus populaires dans le segment des bracelets et montres intelligentes les plus abordables.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :