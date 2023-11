Les acteurs qui auraient pu être et ne sont pas dans The O.C., de Chris Pine à Olivia Wilde

Mais il y en a plus.

Le casting final de The O.C.

Le drame adolescent qui a fait sensation en 2003, The O.C., a célébré cette année son vingtième anniversaire avec un nouveau livre intitulé Welcome To The O.C.: The Oral History, qui nous a livré un bon nombre d’anecdotes sur son casting. Cependant, comme on peut le lire entre ses pages, cette série emblématique aurait pu avoir des protagonistes complètement différents si les choix de casting avaient suivi une autre direction. Du rôle de Ryan Atwood à celui de Marissa, plusieurs acteurs renommés ont fait des auditions pour ces rôles, et certains d’entre eux sont assez surprenants.

Chris Pine, actuellement connu pour son rôle dans les films Star Trek, Wonder Woman ou encore le plus récent Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves, a passé un casting pour le rôle de Ryan Atwood, le protagoniste charismatique de la série. Selon le directeur de casting Patrick Rush, Pine « était vraiment bon » lors de sa lecture, mais le jeune acteur était alors confronté à des problèmes de peau assez graves, ce qui l’a exclu. « En tant que quelqu’un qui a grandi avec une peau horrible, ça m’a brisé le cœur », déclare Rush.

D’autre part, Olivia Wilde, connue pour son rôle dans la série Dr House et également protagoniste de Tron : L’Héritage, a été envisagée pour le rôle de Marissa, un choix que les producteurs ont trouvé difficile. Bien qu’ils aient reconnu son talent d’actrice, ils ont estimé que Wilde n’incarnait pas la vulnérabilité nécessaire pour le personnage. Bien qu’elle n’ait pas joué Marissa, Wilde a finalement fait partie de la distribution dans la deuxième saison en tant qu’Alex, une intérêt amoureux pour d’autres personnages principaux.

Non seulement le duo principal

La série envisageait également Jon Cryer pour le rôle de Sandy Cohen, qui est finalement revenu à Peter Gallagher. Pendant ce temps, Andrew McCarthy, connu pour St. Elmo’s Fire, a été envisagé pour le rôle du père de Marissa, Jimmy Cooper. McCarthy a apporté une vision intéressante du personnage et de ses valeurs, mais il n’a finalement pas été choisi pour le rôle.

Même Adam Brody, connu pour son interprétation de Seth Cohen, a failli être exclu en raison d’une audition initiale qui n’a pas convaincu l’équipe de production. Cependant, il est revenu avec une performance améliorée qui a finalement fait de lui l’un des piliers fondamentaux de la série. Un autre acteur, Garrett Hedlund, a également été envisagé pour le rôle de Ryan, mais il a été choisi pour jouer Patrocle dans Troie en même temps et a choisi l’épique.

The O.C. sur Prime Video

The O.C. sur HBO

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :