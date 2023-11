Neil Druckmann dévie les questions sur The Last of Us 3 en soulignant qu’il y a « d’autres projets » en cours.

Alors que les fans attendent avec impatience de savoir si The Last of Us 3 est une réalité, Neil Druckmann a décidé de ne pas aborder le sujet.

Il s’est écoulé trois ans depuis la sortie de la suite de The Last of Us. Depuis lors, les fans ont reçu une adaptation de HBO Max, le remake de The Last of Us et l’annonce de la remasterisation de The Last of Us: Part II. Tout ça c’est génial, mais qu’en est-il de la suite de la saga elle-même ?

Ils sont nombreux à attendre la sortie, voire l’annonce, de The Last of Us 3. Il n’y a eu que des rumeurs à son sujet, car le créateur de la saga, Neil Druckmann, refuse toujours de confirmer s’il y aura un troisième opus principal ou non.

« Évidemment, The Last of Us est un monde que j’aime profondément et je sais que notre studio et les fans aussi », a déclaré Druckmann en réponse à la question d’Entertainment Weekly sur la sortie d’un troisième volet principal. « Je n’ai aucun commentaire pour le moment sur l’avenir de la saga en dehors de notre concentration sur la remasterisation de The Last of Us: Part II ».

Le créateur et développeur de jeux vidéo a conclu l’interview en soulignant que Naughty Dog a « d’autres projets en cours ». L’un de ces projets est le très attendu The Last of Us Factions, qui a récemment reçu une mise à jour excitante.

Les dernières rumeurs affirment que The Last of Us 3 est déjà en développement par l’équipe de Naughty Dog et qu’il sera centré sur Ellie. Tous les rapports ont été alimentés par les déclarations que Druckmann a faites en début d’année sur la saga The Last of Us : « Je pense qu’il y a plus d’histoires à raconter ».

Quand est-ce que la remasterisation de The Last of Us: Part II sortira sur le marché ?

Naughty Dog a enfin annoncé officiellement la sortie de The Last of Us: Part II Remastered, qui aura lieu le 19 janvier 2024. En plus des graphismes améliorés et de l’intégration complète avec la manette DualSense, la remasterisation comprendra les nouveaux modes « Sans Retour » et « Improviser avec la guitare ». Le jeu sera disponible sur PlayStation 5, et son arrivée sur PC est prévue ultérieurement.

