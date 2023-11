Voici le premier ordinateur portable Xiaomi avec HyperOS : tout sur le Xiaomi Redmi Book 16 2024, conçu pour jouer et éditer

Le dernier mercredi de novembre a apporté un événement Xiaomi dans lequel nous avons vu beaucoup de nouveautés, comme les Redmi Buds 5 Pro et le spectaculaire Redmi Watch 4. Mais il ne s’agit pas seulement de wearables, mais aussi d’ordinateurs portables.

Même si nous avons pu en voir un peu lundi dernier, ce n’est qu’aujourd’hui que Xiaomi a présenté son nouvel ordinateur portable de milieu de gamme, un laptop gaming et de travail qui impressionne par son écran, sa puissance et son système de refroidissement. Mais ce n’est pas un, mais deux modèles, un de 14 pouces et un autre de 16 pouces. Jetons un coup d’œil aux deux.

Xiaomi Redmi Book 14 2024

Écran

L’ordinateur portable Xiaomi Redmi Book 14 2024 est doté d’un écran de 14 pouces 2,8K (2880×1800) avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz – idéal pour jouer, surtout en ligne -, une densité de pixels de 242 PPI et une couverture complète de l’espace couleur sRGB. L’ordinateur portable impressionne par un design élégant et léger, d’un poids de seulement 1,37 kg et d’une épaisseur de 15,9 mm.





Puissance

À l’intérieur de l’ordinateur portable, on trouve le processeur Intel i5-13500H, avec double ventilateur et double tube de chaleur de 8 mm pour un refroidissement efficace et une augmentation des performances de 47 W, qui offre 12% de IPS en plus que la concurrence lorsque vous jouez aux principaux jeux FPS. Avec 16 Go de RAM LPDDR5-6400 et jusqu’à 1 To de SSD (plus un deuxième emplacement SSD M.2), nous avons un ordinateur portable qui ne vous laissera pas à court d’espace et de puissance pendant longtemps.

Prix

L’ordinateur portable est livré avec une batterie de 56 Wh et offre plusieurs options de connectivité, dont Thunderbolt 4, des ports USB-A, HDMI et un connecteur audio 3,5 mm. Le Xiaomi Redmi Book 14 2024, déjà en vente en Chine, est disponible en couleurs Starlight Silver et Starry Grey et en deux configurations :

16 Go de RAM + 512 Go de stockage : 4199 yuans ( 537 euros )

de stockage : 4199 yuans ( ) 16 Go de RAM + 1 To de stockage : 4499 yuans (596 euros)





Xiaomi Redmi Book 16 2024

Écran

L’ordinateur portable Xiaomi Redmi Book 16 2024 offre un écran 2,5K de 16 pouces avec un taux de rafraîchissement élevé de 120 Hz, une plage de couleurs sRGB à 100% et une luminosité de 400 nits. L’ordinateur portable est doté d’un corps fin et léger en métal, d’un poids de seulement 1,68 kg et d’une épaisseur de 15,9 mm.





Puissance

Propulsé par le processeur i5-13500H, il utilise également des ventilateurs doubles et des tubes de chaleur doubles de 8 mm pour un refroidissement efficace et prend en charge une augmentation de performances de 47 W. L’ordinateur portable est équipé de 16 Go de RAM LPDDR5-6400, qui accélèrent de 15% des tâches telles que l’exportation vidéo dans des applications telles que le montage vidéo. Il offre également jusqu’à 1 To de SSD, et il y a un emplacement SSD M.2 supplémentaire disponible pour un stockage supplémentaire. Même chose : de l’espace et de la puissance pour plusieurs années.

Prix

Équipé d’une batterie plus grande de 72 Wh, il offre plusieurs options de connectivité, dont Thunderbolt 4, des ports USB-A, HDMI et un connecteur audio 3,5 mm. Le Xiaomi RedmiBook 16 2024, qui sortira pour l’instant seulement en Chine à partir du 1er décembre, est exclusivement disponible en couleur Starry Grey et est proposé en deux configurations :

16 Go de RAM + 512 Go de stockage : 4399 yuans ( 563 euros )

de stockage : 4399 yuans ( ) 16 Go de RAM + 1 To de stockage : 4699 yuans (602 euros)





Les premiers ordinateurs portables Xiaomi avec HyperOS

En guise d’avant-goût de ce que sera 2024, les deux modèles du Redmi Book 2024 sont équipés de HyperOS Connect, ce qui permet une communication en temps réel parfaite et l’intégration entre l’ordinateur portable, le smartphone, la tablette et autres appareils, créant ainsi un écosystème unifié. Vous pouvez également utiliser votre ordinateur portable pour accéder à la caméra du smartphone.

La série Redmi Book 2024 comprend un adaptateur GaN de 100 W, qui offre une charge rapide intelligente à haute puissance dans un design compact et portable. Cet adaptateur prend en charge les câbles USB-C bidirectionnels et la charge des téléphones, ce qui en réalité une source d’énergie pratique pour une utilisation en déplacement. Il peut charger les appareils jusqu’à 50% en seulement 35 minutes, prend en charge le protocole de charge rapide PD et est compatible avec plusieurs appareils, dont les tablettes, les smartphones et les PC.

