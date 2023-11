Ristourne de 300 euros sur ce téléphone portable pliable avec écran à 144 Hz et design premium fin

C’est l’un des pliables que nous recommandons le plus, en raison de son prix bas et de ses performances exceptionnelles.

Motorola place son modèle de milieu de gamme avec un écran pOLED de dix parmi les meilleurs téléphones pliables.

Le marché des téléphones pliables est en mouvement comme jamais auparavant, et nous avons maintenant plus seulement un ou deux modèles parmi lesquels choisir. Actuellement, de nombreuses marques proposent plusieurs options dans ce sens, telles que OPPO, Samsung, HUAWEI, Google et Motorola. Ce dernier dispose du motorola RAZR 40, un terminal pliable de milieu de gamme premium spectaculaire.

Il bénéficie aujourd’hui d’une réduction de 300 euros sur Amazon, portant son prix final à 599 euros impressionnants. Cette même offre est également disponible chez MediaMarkt. Motorola prouve avec ce modèle qu’il n’est pas nécessaire d’avoir le meilleur matériel pour réussir sur le marché des smartphones pliables d’aujourd’hui.

motorola RAZR 40 (8/256 GB)

Obtenez un smartphone pliable de haute qualité en matière de design pour 599 euros

Le design d’un téléphone pliable comme celui-ci est l’aspect le plus frappant de tous. Sur ce modèle de Motorola, nous disposons d’un boîtier en verre de seulement 7,3 mm d’épaisseur lorsqu’il est ouvert et d’un poids total d’environ 189 grammes. Le châssis, malgré la technologie pliable, est résistant aux projections d’eau (certification IP52).

L’écran principal de ce Motorola RAZR 40 est de type pOLED de 6,9″ et résolution Full HD+ (2640 x 1080 px). Il peut atteindre une luminosité maximale de 1400 nits et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Il est compatible avec la technologie HDR10+ et est protégé par le verre Gorilla Glass Victus contre les rayures et les impacts. L’écran extérieur est un OLED 1,47″ pour lire des notifications en haute résolution. Le capteur d’empreintes digitales est, comme il est évident, situé sur le côté.

Il intègre un puissant Snapdragon 7 Gen 1 de Qualcomm avec une architecture en 4 nm, accompagné de 8 Go de RAM LPDDR4X et de 256 Go de stockage UFS 2.2. Il s’agit d’un matériel d’une puissance extraordinaire et d’une performance spectaculaire, dépassant les 700 000 points sur Antutu. Pour un téléphone de milieu de gamme, c’est une bête redoutable.

Le système de caméras de ce motorola RAZR 40 est assez efficace. Nous avons d’abord le double objectif de 64 MP avec grand-angle + macro de 13 MP à l’arrière, accompagné d’une stabilisation optique, et ensuite un objectif frontal de 32 MP avec des finitions éblouissantes pour les portraits.

Il s’agit d’un téléphone très fin, mais il comprend une batterie de 4200 mAh capable de nous offrir près de 2 jours d’autonomie. Si nous voulons le charger rapidement, nous pouvons le faire avec une puissance de 33W en utilisant un câble, voire utiliser la charge sans fil de 8W.

Maintenant officiellement mis à jour vers Android 13, ce téléphone Motorola est livré avec une version pure du système de Google, ce qui est très apprécié. Enfin, nous ne pouvons pas oublier la connectivité sur un téléphone comme celui-ci : 5G, NFC, Dual SIM, WiFi 6, Bluetooth 5.3 et GPS.

Donc, si vous envisagiez de passer aux smartphones pliables, Motorola propose cette option plus abordable que les autres, avec un bon matériel, des performances exceptionnelles et l’une des meilleures finitions d’écran du marché actuel.

