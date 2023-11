Windows XP donne vie au nouveau pull de Noël de Microsoft, qui est à la fois horrible et hypnotique

Microsoft a décidé que Windows XP serait au centre de son pull de Noël laid, et le résultat est horrible

Le nouveau pull de Noël de Microsoft est inspiré de Windows XP : voici ce vêtement laid et frappant.

Microsoft a une tradition très étrange, celle de créer un pull de Noël horrible qui est épuisé en quelques secondes. La société de Redmond ne se consacre pas seulement au développement de Windows en tant que système d’exploitation ou à ses consoles Xbox, elle a également une boutique où elle vend des produits tels que des sweats ou des tasses, et lorsque Noël arrive, son pull de Noël laid fait son apparition.

Cette année, le pull a pour protagoniste le fond d’écran de Windows XP. C’est une reconstitution du bureau du système d’exploitation qui inclut le pointeur de la souris comme si une personne l’utilisait. Le design est horrible à bien des égards, mais il est également totalement irrésistible. Il y a quelque chose qui le rend hypnotique et c’est sûrement pourquoi il est épuisé en quelques minutes.

Qu’est-ce qui rend le pull de Windows XP si spécial ?

Le pull est fait de coton et de polyester, et il a une coupe unisexe. Il est disponible en quatre tailles : SM, M, L, XL, 2XL et 3XL. Selon la description du produit, c’est le cadeau parfait pour les fans de Windows XP. C’est aussi un moyen de rendre hommage à l’un des systèmes d’exploitation les plus réussis et populaires de l’histoire, qui est encore utilisé aujourd’hui par certains utilisateurs.

Le pull de Windows XP n’est pas le premier que Microsoft crée à partir de ses produits. Depuis 2018, l’entreprise lance chaque année une édition limitée de pulls de Noël inspirés de ses créations. Le premier a été celui de Windows 95, qui recréait également le bureau du système d’exploitation. Le deuxième a été celui de MS Paint, qui présentait l’ancienne icône du programme.

Ces pulls de Noël font partie d’une stratégie marketing de Microsoft visant à promouvoir ses produits et à susciter de la sympathie chez les consommateurs. De plus, ils ont une finalité caritative, une partie des bénéfices des ventes étant reversée à des organisations caritatives. Par exemple, cette année, Microsoft versera les ventes de chaque pull de Windows XP à ‘The Nature Conservancy’, une initiative visant à préserver les terres et les sources d’eau dont dépend la vie.

Où peut-on acheter le pull de Windows XP ?

Le pull de Windows XP peut être acheté sur la boutique officielle de Microsoft, tant dans sa version américaine que dans sa version espagnole. Cependant, il faut faire vite, car il s’agit d’une édition limitée avec des stocks limités, qui, comme nous l’avons vu, s’épuise en quelques minutes. Il vaut mieux attendre le 29 novembre 2024 et opter pour ce modèle de pull.

