Voici les premiers téléphones HONOR qui vont recevoir MagicOS 8 basé sur Android 14

Les premiers tests de la version bêta de MagicOS 8 sont imminents.

MagicOS 8, la version du système d’exploitation basée sur Android 14 qui fonctionnera sur HONOR dans un proche avenir, commence déjà à être testée dans sa phase bêta. C’est encore une petite liste, mais il y a déjà des téléphones confirmés qui recevront l’accès à cette bêta. Grâce à la bêta, les utilisateurs qui souhaitent la tester pourront essayer les nouvelles fonctionnalités qui arriveront dans le tant attendu MagicOS 8.

MagicOS 8, la version d’Android 14

Comme on le sait déjà, MagicOS est la surcouche personnalisée que HONOR applique à ses appareils, tant aux téléphones mobiles qu’aux tablettes. Et, comme on pouvait s’y attendre, après l’arrivée d’Android 14 cet automne, ces derniers mois de l’année sont crucial pour que les marques finalisent leurs surcouches personnalisées. C’est pourquoi HONOR teste déjà la version bêta de MagicOS 8 sur des appareils sélectionnés afin de préparer son déploiement définitif sur un plus grand nombre d’appareils.

Pour l’instant, voici les téléphones HONOR qui ont accès à l’enregistrement de la bêta de MagicOS 8, qui sera lancée de manière définitive une fois que ces tests auront été concluants :

HONOR Magic 5

HONOR Magic 5 Pro

HONOR Magic 5 Ultimate

HONOR Magic 4

HONOR Magic 4 Pro

HONOR Magic 4 Ultimate

Objectif : le marché européen

Depuis que HONOR s’est séparé de HUAWEI pour éviter les dures sanctions commerciales des États-Unis, l’entreprise connaît une croissance fulgurante et s’est déjà imposée comme une marque de référence sur le marché chinois. C’est pourquoi elle prépare déjà son introduction en bourse en 2024 et affirme sa présence avec de nouveaux terminaux tels que les HONOR 100, que l’entreprise n’hésite pas à comparer aux iPhone 15. Elle ne se laisse pas non plus distancer par des appareils comme ses tablettes, avec le polyvalent HONOR Pad X9 comme exemple, qui s’est révélé être l’une des options les plus compétitives sur le segment moyen de gamme.

La marque chinoise se montre comme l’une des principales entreprises technologiques à prendre en compte en 2024. Pour l’instant, elle a su se positionner comme une marque très attractive dans les segments de milieu de gamme et de gamme haute abordable. Elle a encore beaucoup de terrain à gagner en dehors de la Chine, mais il ne fait aucun doute qu’elle prend la bonne direction pour continuer à gagner du poids dans le monde Android, et la future mise à jour de MagicOS 8, de plus en plus proche, est l’une de ses nouvelles cartes maîtresses.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :