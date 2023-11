Quelqu’un t’a-t-il tué avec ce skin sur Fortnite ? Cela aurait pu être Zack Snyder

Le réalisateur acclamé Zack Snyder a révélé qu’il adorait jouer à Fortnite. Penses-tu l’avoir rencontré sur les serveurs ?

Zack Snyder fait actuellement le tour des médias pour promouvoir son prochain projet pour Netflix, Rebel Moon, mais tout ne tourne pas autour du film. Lors d’une de ses dernières interviews, le cinéaste a révélé qu’il adorait jouer au Battle Royale d’Epic Games.

Les personnes les plus connues d’Hollywood méritent également de profiter d’un bon livre, d’un bon film ou d’une série, et pourquoi pas, d’un jeu vidéo. Zack Snyder a un favori bien précis, et il s’agit tout simplement de Fortnite. D’ailleurs, il a aussi son skin favori, quelque chose à prendre en compte au cas où vous le verriez sur les serveurs.

Lors de sa dernière interview avec Wired, Snyder a révélé que Deborah Snyder, la femme du cinéaste, l’a encouragé à essayer la poterie parce qu’il était trop accro à Fortnite.

« Oui, je jouais beaucoup à Fortnite. Je suis plutôt bon à Fortnite, en réalité. Mais il était aussi 3 heures du matin et ma femme me disait: ‘Tu joues vraiment à Fortnite à 3 heures du matin contre des enfants de 12 ans ?' », a déclaré Snyder.

Le média interrogé lui a également demandé si un joueur l’avait reconnu. Le cinéaste a exprimé des doutes, précisant en plus que son skin favori est M. Meeseeks : « Mon skin est M. Meeseeks, de Rick et Morty. Cependant, si Meeseeks t’a éliminé, cela aurait pu être Zack Snyder ».

La première partie de Rebel Moon sortira bientôt sur Netflix

Snyder compte surprendre une fois de plus les spectateurs avec sa nouvelle histoire originale. Rebel Moon sera diffusé exclusivement sur Netflix, et ce en deux parties. La première partie de Rebel Moon : La fille du feu est prévue pour le 22 décembre prochain, tandis que Rebel Moon : La guerrière qui laisse sa marque suivra le 19 avril 2024.

Le réalisateur a de grands projets pour sa nouvelle franchise : en plus d’un jeu vidéo, les fans pourront également profiter d’une série animée, d’une bande dessinée et d’un podcast.

