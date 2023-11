Tu vas vouloir le nouveau robot nettoyeur de Xiaomi pour ta maison car il utilise de l’eau chaude et se nettoie tout seul de manière autonome

Le fait que Xiaomi atteigne un haut niveau de maîtrise dans le domaine des robots de nettoyage est un fait, mais sans aucun doute, ils se sont surpassés avec leur prochaine création. Un robot-laveur si avancé qu’il utilise de l’eau chaude et se débarrasse automatiquement des cheveux emmêlés dans sa brosse.

Et c’est ainsi que se présente le nouveau robot aspirateur et lave-sol, le Mijia Sweeping and Mopping Robot M30 Pro, que Xiaomi vient de lancer sur le marché chinois. Un robot haut de gamme dans son secteur, ce qui est également reflété par son prix de 4 699 yuans, soit environ 603 euros au taux de change actuel.

Mijia Sweeping and Mopping Robot M30 Pro

Avec un design extérieur classique, le Mijia Sweeping and Mopping Robot M30 Pro présente ses trois principales nouveautés à l’intérieur : La première nouveauté est la base où le robot se recharge et se débarrasse des déchets. Cette base est équipée d’un module « tondeuse » en acier inoxydable de haute résistance. Le module permet de couper les cheveux emmêlés dans la brosse rotative du robot, évitant ainsi de devoir les nettoyer manuellement.





Après avoir terminé la tâche de nettoyage et être revenu à la base, le robot tourne à 60 tours par minute et se déplace de l’avant vers l’arrière pour couper les cheveux à gauche et à droite, tandis que l’aspiration puissante les aspire vers le réservoir à poussière.

Module pour couper les cheveux bloqués et nettoyage à l’eau chaude

La deuxième nouveauté est la fonction de nettoyage à l’eau chaude jusqu’à 60°C, qui facilite la dissolution des taches tenaces comme celles des sauces, qui ne sortent pas bien avec de l’eau froide en raison de leur base grasse. Le robot peut également sécher la serpillière avec de l’air chaud en seulement 2 heures, éliminant ainsi la nécessité de la laver et de la sécher à la main. Le robot est également compatible avec la technologie de collecte automatique des poussières à double conduit d’air, avec un sac à poussière jetable tous les 75 jours.





La capacité du réservoir d’eau propre et du réservoir d’eau usée est de 4 litres, ce qui lui permet de nettoyer même un appartement de 240 mètres carrés en une seule fois. Le robot prend également en charge les dispositifs optionnels d’alimentation et de vidange automatique de l’eau.

Voir avec des yeux humains

La troisième nouveauté de ce robot de nettoyage haut de gamme est la reconnaissance d’objets au niveau des « yeux humains » grâce à son module d’intelligence artificielle, qui permet au robot d’identifier 55 types d’objets tels que des chaussures, des chaussettes et des balances. Le robot est équipé d’une lumière LED de remplissage pour la vision nocturne, qui s’allume ou s’éteint en fonction de la lumière ambiante. Il utilise également la navigation laser LDS, qui prend en charge un balayage à 360° de toute la maison, une cartographie rapide et un ventilateur de 7000Pa.

Le Mijia Robot Barredor y Fregona M30 Pro a également mis à jour l’algorithme de reconnaissance des saletés avec l’intelligence artificielle, ce qui lui permet d’identifier en temps réel les différentes particules de saleté sur le sol et de passer en revue les zones les plus sales.





Tout juste sorti sur le marché chinois, la question est de savoir s’il arrivera en Europe, ce qui pourrait être possible étant donné que Xiaomi a lancé plusieurs de ces dispositifs en dehors de la Chine.

Via | Xiaomi Today

