Il existe un endroit sur la planète avec la plus grande collection de météorites : c’est aussi l’une des zones les plus…

Il se trouve dans une région assez inhospitalière de notre planète.

Il y a un endroit en particulier avec une gigantesque concentration de météorites

Les météorites sont toujours une découverte étonnante dans l’histoire géologique de notre planète. Pour beaucoup, c’est une véritable surprise d’en trouver une. Comme c’est le cas d’un homme qui pensait avoir trouvé de l’or, mais qui avait en réalité trouvé quelque chose de plus précieux. Cependant, pour d’autres personnes, c’est l’objet de toute une vie et il s’agit de recherches qui nous permettent de mieux comprendre notre monde.

C’est pourquoi certaines personnes essaient de découvrir où les météorites tombent le plus dans le monde, ou du moins, où elles surviennent le plus sur toute la planète Terre.

L’endroit inhospitalier avec le plus de météorites de la planète

Alexis Drouard et son équipe ont publié un article dans la revue Geology dans lequel ils ont essayé de percer le mystère de l’endroit où il y avait le plus de météorites sur toute la planète. La réponse était plus simple qu’il n’y paraissait, car il pourrait s’agir du désert d’Atacama. Bien que en réalité, tout désert chaud ait une grande concentration de météorites en raison de leurs capacités de conservation.

La Terre est systématiquement bombardée par une grande quantité de météorites qui tombent du ciel de manière constante. Tous les déserts ont connu tout au long de leur histoire géologique des milliers d’impact de ces pierres.

Cependant, un endroit spécifique sur Terre en a compté un grand nombre et en réalité, dans une seule région d’Atacama, 388 météorites ont été trouvées. Si l’on extrapole ce chiffre à la surface totale de ce désert, le taux d’impacts est extrêmement élevé.

En réalité, 64% des météorites de la Terre se trouvent dans les déserts, tandis que 30% sont trouvés en Antarctique.

Il n’est pas surprenant que la Terre soit constamment bombardée par des roches venant de l’espace.

Il y a une région où les météorites s’accumulent depuis des millions d’années.

Il s’agit du désert d’Atacama, au Chili.

Là-bas, les météorites sont dispersées dans de nombreuses régions de cet immense et aride endroit.

Presque tous les déserts chauds renferment de nombreuses météorites à l’intérieur.

De nombreuses météorites ont été perdues au fil de milliers d’années en raison de l’érosion du vent.

Au Chili, on a réussi à collecter jusqu’à 388 météorites dans une seule région spécifique.

L’âge moyen de ces roches était d’environ 710 000 ans.

C’est pourquoi il n’est pas étonnant que les météorites soient devenues une partie essentielle des déserts chauds. Elles les habitent et sont un témoignage de l’histoire géologique de notre planète et aussi des cycles astronomiques qui ont fait qu’à certaines périodes, il est plus courant de trouver des météorites qu’à d’autres.

En réalité, ce point est vraiment pertinent. Étudier les échantillons survivants des météorites du passé nous permet de savoir à quel point ces pluies constantes de corps externes qui ont frappé notre planète étaient abondantes.

Nous ne pouvons pas oublier que certains objets spatiaux, comme les astéroïdes, pourraient être très précieux, pouvant atteindre une valeur de 10 000 billions de dollars.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :