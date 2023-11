Xiaomi dans ta poche, dans ta cuisine et maintenant aussi dans tes yeux : la nouvelle ligne de lunettes de soleil que nous voulons avoir en France avec les Xiaomi Sunglasses

Lorsque l’on pense à l’écosystème Xiaomi, on pense à une série de produits et de dispositifs interconnectés – et à partir de 2024 encore plus grâce à HyperOS. Mais Xiaomi lance également des produits disons « vintage », aussi simples que des lunettes de soleil. Et c’est sa nouvelle ligne : les lunettes de soleil Xiaomi.

Mais pour ceux qui se posent la question, non. Il ne s’agit pas de lunettes intelligentes comme les Google Glass ou les Apple AR, mais de simples lunettes de soleil « basse technologie », pour ainsi dire. Des lunettes sans puce ni batteries.

Sportives, polarisées et purement Ray-Ban des années 80 : les lunettes de soleil Xiaomi

Jusqu’à quatre modèles de différents types de lunettes de soleil ont été lancés par Xiaomi, qui se mélangent avec le reste de ses produits dans sa boutique en ligne pour constituer un catalogue qui, honnêtement, n’a pas d’équivalent dans le monde, point. Et voici ces modèles :





Lunettes carrées Xiaomi

Le style le plus courant de lunettes de soleil, ce modèle présente une monture carrée aux côtés arrondis et un design mixte. Les verres à 14 couches sont traités avec une protection UV400 pour bloquer les rayons ultraviolets, ils sont résistants aux taches et aux empreintes courantes au quotidien, et offrent une polarisation de plus de 95% basée sur le nylon haute définition.





Lunettes surdimensionnées polarisées Xiaomi

De conception similaire aux précédentes mais plus grandes et avec une apparence plus robuste, ce modèle présente les mêmes verres avec un avantage supplémentaire : ils ont été conçus en pensant aux personnes myopes – celles qui voient les objets de près, mais qui trouvent flous ceux qui sont éloignés – et qui portent déjà des lunettes, ce qui signifie que vous pouvez les porter par-dessus vos lunettes habituelles sans problème.





Lunettes de sport Xiaomi

Ouvrant la monture et adoptant une apparence plus élancée, ce modèle comporte des verres semi-encastrés et plus incurvés, avec le même nombre de couches et la même protection contre les rayons ultraviolets. Leur conception est faite pour être utilisée dans des environnements plus sportifs – randonnée, cyclisme, surf – et ils offrent une résistance aux chocs de niveau 2.





Lunettes de soleil polarisées en nylon Xiaomi

Toute marque de lunettes a son hommage aux « Aviator Shades » de Ray-Ban, les mêmes que Tom Cruise dans Top Gun, Stallone dans Cobra et des milliers de policiers américains ont rendu populaires dans les années 80. C’est la conception classique avec des verres polarisés, les mêmes que les modèles précédents, mais la monture plus légère rend ce modèle plus flexible et plus léger à porter.





