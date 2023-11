L’écran du OnePlus 12 sera le plus lumineux jamais vu sur un téléphone mobile.

Les dernières fuites indiquent que l’écran du OnePlus 12 aurait le niveau de luminosité le plus élevé jamais vu sur un téléphone portable, bien au-dessus du Pixel 8 Pro et de l’iPhone 15 Pro Max

Le OnePlus 12 est imminent, ce nouveau dispositif de la société asiatique sera lancé le 5 décembre et il semble qu’il n’y aura aucune surprise lors de la journée de lancement. Jusqu’à présent, le design final de l’appareil, le téléphone qui l’accompagnera lors de sa présentation et les spécifications de l’appareil photo ont fuité. Bien que cela soit suffisant en termes d’informations, il a été révélé que l’écran du OnePlus 12 sera le plus lumineux jamais vu sur un téléphone portable.

Les informations qui ont fuité via une publication sur Weibo, un réseau social chinois, ont permis de savoir que l’écran du OnePlus 12 aurait une luminosité maximale de 4 500 nits. Ce chiffre peut ne pas dire grand-chose, mais pour mettre les choses en contexte, l’écran de l’iPhone 15 Pro Max a une luminosité de 2 000 nits et celui du Google Pixel 8 Pro a une luminosité de 2 400 nits, tandis que le panneau du OnePlus 12 est deux fois plus lumineux que ceux de ces terminaux.

Cette luminosité est aussi ridicule qu’irréaliste, ce qui a été divulgué indiquerait également que la luminosité nominale de l’écran serait de 1 722 nits. Alors, d’où proviennent les 4 500 nits ? Pour répondre à cette question, il faut comprendre comment la luminosité maximale est mesurée sur les appareils mobiles.

La luminosité maximale annoncée par les entreprises n’affecte pas l’ensemble de l’écran. La mesure est effectuée dans une zone spécifique du panneau et pendant une courte période de temps, il est donc possible que l’écran du OnePlus 12 atteigne effectivement 4 500 nits, mais ce chiffre ne peut pas être maintenu pendant une longue période de temps et appliqué à l’ensemble du panneau.

Bien qu’il soit totalement irréaliste que le OnePlus 12 ait un écran d’une luminosité de 4 500 nits, il se peut que l’entreprise ait réussi à rendre cela possible et surprenne tout le monde le 5 décembre. De plus, grâce à cette fuite, les spécifications générales de l’écran ont pu être connues.

Il s’agit d’un écran de 6,82 pouces avec une résolution de 1 440 x 3 168 avec 510 pixels par pouce et un taux de rafraîchissement variable de 120 Hz. Il s’agit d’un panneau attendu pour un appareil haut de gamme, bien qu’il faille attendre pour voir comment il se comportera dans la vie réelle, car les données techniques ne sont pas tout.

Dans l’éventualité où le OnePlus 12 aurait un écran d’une luminosité de 4 500 nits, les autres fabricants devront se mettre au travail pour atteindre ce chiffre. Nous devons maintenant attendre sa présentation officielle le 5 décembre.

