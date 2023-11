Ce Mini PC avec l’esthétique rétro de Mac, est doté de Windows 11 et d’un processeur AMD Ryzen

L’AYANEO Retro Mini PC AM01 est disponible en différentes versions avec les chipsets AMD Ryzen 3 3200U et Ryzen 7 5700U, avec des options de mémoire allant jusqu’à 32 Go de RAM et jusqu’à 1 To de stockage, à partir de 137 euros.

Ceci est l’AYANEO Retro Mini PC AM01, un mini PC moderne avec une esthétique rétro

Au cours des derniers temps, nous assistons à un retour au rétro, surtout en ce qui concerne les consoles. On peut trouver sur le marché une grande variété de consoles portables chinoises offrant un excellent rapport qualité-prix, ainsi qu’un certain nombre d’émulateurs pour Android qui vous permettent de rejouer aux consoles classiques.

Précisément, l’un de ces fabricants chinois de consoles rétro, AYANEO, vient de lancer sur le marché un mini PC qui nous ramène aux années 80. Il s’agit de l’AYANEO Retro Mini PC AM01, un ordinateur compact avec une esthétique rétro inspirée des Mac classiques, mais équipé de processeurs AMD Ryzen et du système d’exploitation Windows 11.

AYANEO Retro Mini PC AM01, toutes les informations

L’AYANEO Retro Mini PC AM01 a un boîtier avec des dimensions de 32 x 132 x 60,5 millimètres et se distingue surtout par son design rétro inspiré des premiers Mac lancés dans les années 80. Ainsi, sur le dessus de ce mini PC, on peut voir l’sticker classique de l’arc-en-ciel et le lecteur de disquettes des mythiques ordinateurs Apple.

Mais le rétro s’arrête à l’extérieur, car à l’intérieur, ce mini PC mise sur deux processeurs AMD Ryzen, plus précisément les Ryzen 3 3200U et Ryzen 7 5700U, qui sont accompagnés de trois versions de mémoire RAM de 8, 16 et 32 Go et de plusieurs variantes de stockage interne de 256 Go, 512 Go et 1 To.

L’AYANEO Retro Mini PC AM01 ne fait pas non plus l’impasse sur la connectivité, car il dispose du Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.2, d’un port USB-C, de quatre ports USB-A, d’un port HDMI 2.0 et d’un port DisplayPort 1.4.

En termes de logiciel, la marque chinoise vous donne la possibilité de choisir une version avec Windows 11 ou une variante sans système d’exploitation sur laquelle vous pourrez installer n’importe quelle distribution Linux, y compris SteamOS, la distribution utilisée par la console portable à succès de Valve, la Steam Deck.

AYANEO Retro Mini PC AM01 : disponibilité et prix

L’AYANEO Retro Mini PC AM01 est déjà disponible à l’achat sur la plateforme de financement participatif Indiegogo et les premières unités seront livrées à leurs nouveaux propriétaires d’ici fin 2023.

Les prix de lancement des différentes versions de l’AYANEO Retro Mini PC AM01 sont les suivants :

AYANEO Retro Mini PC AM01 AMD Ryzen 3 3200U 8/256 Go : 149 dollars, environ 137 euros au taux de change actuel

AYANEO Retro Mini PC AM01 AMD Ryzen 3 3200U 16/512 Go : 219 dollars, environ 200 euros au taux de change actuel

AYANEO Retro Mini PC AM01 AMD Ryzen 7 5700U Barebone : 219 dollars, environ 200 euros au taux de change actuel

AYANEO Retro Mini PC AM01 AMD Ryzen 7 5700U 8/256 Go : 269 dollars, environ 247 euros au taux de change actuel

AYANEO Retro Mini PC AM01 AMD Ryzen 7 5700U 16/512 Go : 299 dollars, environ 275 euros au taux de change actuel

AYANEO Retro Mini PC AM01 AMD Ryzen 7 5700U 32/512 Go : 329 dollars, environ 300 euros au taux de change actuel

AYANEO Retro Mini PC AM01 AMD Ryzen 7 5700U 32/1 To : 379 dollars, environ 347 euros au taux de change actuel

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :