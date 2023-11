Fortnite devance la grande nouveauté du Chapitre 5 avec une vidéo hypnotique et mystérieuse

La saison 5 à succès, « Origines », est sur le point de quitter le bus de Fortnite. Mais ce n’est pas la fin du monde, car le Chapitre 5 commence à se profiler à l’horizon. Qu’est-ce qu’Epic Games nous réserve ?

Malheureusement, on en sait très peu sur le nouveau chapitre de ce Battle Royale. À l’approche de la date de lancement, Fortnite ne cesse de semer des miettes de pain sur les réseaux sociaux. Cette fois-ci, ils nous ont laissé avec une très courte vidéo montrant une série de formes étranges pleines de couleurs. Nous ne savons pas ce qui se passe si vous la regardez pendant longtemps, mais si vous voulez essayer, allez-y.

A galaxy is a container of worlds that abide by its own set of rules. Galaxies unknown leave opportunity for new rules.

Find out what unfolds on Décembre 2, 2023. pic.twitter.com/U2sBXtBzSG

— Fortnite (@FortniteGame) Novembre 28, 2023