Le roi de l’ANC est officiel : les Redmi Buds 5 Pro arrivent avec 52 dB d’annulation sous le bras et une poignée d’arguments pour être les meilleurs de 2023

De nombreux utilisateurs les attendaient et aujourd’hui, enfin, ils sont une réalité. Sans aucun doute, les Redmi Buds 5 sont l’un des écouteurs sans fil les plus vendus ces derniers mois et nombreux sont ceux qui attendaient avec impatience leur version Pro. Maintenant, nous pouvons vous dire que l’attente en valait largement la peine.

Les nouveaux Redmi Buds 5 Pro viennent d’être lancés en Chine au prix de départ de 399 yuans, soit environ 51 euros, une valeur qui peut augmenter car une variante dédiée au gaming a également été présentée, incorporant quelques caractéristiques supplémentaires qui plairont certainement aux amateurs de jeux.

Fiche technique des Redmi Buds 5 Pro

REDMI BUDS 5 pro UNITÉ DE DIAPHRAGME Haut-parleur coaxial double Tweeter céramique piézoélectrique de 10 mm Haut-parleur dynamique plaqué titane de 11 mm CONNEXION Bluetooth 5.3 compatibilité Android et iOS AUTONOMIE Avec ANC : 6,5 heures par écouteur et jusqu’à 24,5 heures avec l’étui Sans ANC : 10 heures par écouteur et jusqu’à 38 heures avec l’étui CHARGE DE L’ÉTUI USB type C Charge rapide de 5 minutes pour une utilisation de 2 heures EXTRA Annulation active du bruit jusqu’à 52 dB et fréquences jusqu’à 4 kHz Réduction du bruit en appel grâce à l’IA et au double microphone LHDC 4.0 et certification Hi-Res Audio sans fil Latence ultra basse de 20 ms (version gaming)

Résistance IP54

Compatibles avec l’application Xiaomi Earbuds prix À partir de 51 euros

Un son haute définition accompagné d’une ANC de premier niveau

Il est vrai que sur le plan esthétique, ces Redmi Buds 5 Pro n’ont pas changé par rapport aux Redmi Buds 4 Pro de l’année dernière, mais cela ne signifie pas que ce soit une mauvaise nouvelle. En réalité, le design ergonomique qui s’adapte parfaitement à l’oreille est toujours présent, ainsi que les commandes tactiles ajustables selon nos préférences depuis l’application Xiaomi Earbuds et un étui compact très bien fini et facile à transporter.





Les principales différences se trouveront à l’intérieur. Surtout, l’attrait majeur de ce modèle réside dans sa capacité à atteindre une annulation active du bruit allant jusqu’à 52dB, ce qui en réalité les écouteurs les plus puissants dans ce domaine spécifique. Nous ne savons pas encore comment cela fonctionnera au quotidien, mais il est fort probable que le système ANC soit sensationnel.

De plus, les haut-parleurs ont également été améliorés pour offrir une meilleure qualité sonore. Dans ce cas, Xiaomi a décidé d’incorporer un système de haut-parleur coaxial composé d’un tweeter céramique piézoélectrique de 10mm et d’un haut-parleur dynamique plaqué titane de 11mm, une dualité qui promet une expérience exceptionnelle et digne d’écouteurs bien plus chers.

Bien sûr, d’autres aspects qui restent les mêmes sont la résistance IP54, la certification Hi-Res Audio Wireless associée à LHDC 4.0, la recharge USB-C et, peut-être la seule régression que nous remarquons concerne la batterie, qui peut atteindre un maximum de 6,5 heures avec l’ANC activé, des chiffres inférieurs à la génération précédente et constituant l’un des grands inconvénients d’avoir des performances nettement supérieures.





De plus, une chose intéressante est qu’avec ce modèle, une variante Gaming Edition a été présentée, qui, en plus d’une nouvelle couleur en noir et orange, inclut également un étui de transport en tissu et un émetteur USB-C 2,4 GHz qui nous aidera à obtenir une latence de seulement 20 ms pour une expérience de jeu de premier ordre.

Prix et disponibilité des nouveaux Redmi Buds 5 Pro

Comme nous l’avons mentionné au début de cet article, les nouveaux Redmi Buds 5 Pro sont déjà disponibles à la vente en Chine, mais malheureusement, leur disponibilité au niveau mondial n’a pas encore été confirmée. Il est probable qu’ils arrivent dans quelques mois, mais pour l’instant, il faut attendre.

Quant au prix de leurs différentes versions, ils sont fixés de la manière suivante :

Redmi Buds 5 Pro : 399 yuans, soit environ 51 euros

399 yuans, soit environ 51 euros Redmi Buds 5 Pro Gaming Edition : 499 yuans, soit environ 64 euros

