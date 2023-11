Premières impressions de Wonka : un délice visuel avec un Timothée Chalamet charmant

Probablement le film de Noël de cette année.

Willy Wonka plus jeune que jamais

18 ans après Charlie et la chocolaterie, le toujours inépuisable Willy Wonka revient sur grand écran avec Wonka, un film réalisé par Paul King, un cinéaste qui travaille également actuellement sur un autre retour attendu : celui de Paddington, l’ours, que nous verrons dans son Pérou natal, bien qu’il faille encore attendre un certain temps pour cela.

Bien que la sortie de Wonka soit prévue pour le 6 décembre, tout comme le très attendu film espagnol Robot Dreams, nombreux sont ceux qui ont déjà pu profiter de l’interprétation de Timothée Chalamet, qui continue à surprendre malgré ses changements constants de registre entre chaque film. Mais le jeune acteur américain ne sera pas seul dans cette sorte de préquelle, car parmi le casting, on trouvera des noms aussi célèbres que ceux de Hugh Grant, Rowan Atkinson (Mr. Bean) ou Sally Hawkins (La forme de l’eau).

Premières impressions

Comme nous l’avons dit, les critiques du monde entier et une partie de la presse spécialisée ont déjà pu voir en exclusivité Wonka, et bien que ce soit une aventure chorale avec des touches de comédie musicale, Chalamet semble avoir attiré presque exclusivement les feux des projecteurs.

Ainsi, le journaliste senior du portail Gizmodo, German Lussier, a déclaré sur Twitter : « Timothée Chalamet est la principale raison de voir #WonkaMovie. Il est infiniment charmant et un plaisir à regarder. Le film qui l’entoure n’est pas aussi bon, mais il est agréable. L’histoire et le ton se combattent, ce qui la rend un peu embrouillée. Malgré cela, il déborde de joie et les chansons sont charmantes ».

Perri Nemiroff, de Collider, partage une opinion similaire, louant une fois de plus l’acteur principal. « #Wonka est un charme délicieux porté par une performance exceptionnelle et parfaitement exécutée de Timothée Chalamet. Cela peut devenir assez extravagant et il y a quelques points de l’intrigue qui sont un peu faibles, mais cela n’a pas empêché un film aussi incroyablement doux, avec une grande dose de sincérité, de réchauffer mon cœur de manière très efficace ».

Et la liste continue avec des opinions qui parlent également de la couleur et de la reconstitution magnifique d’un monde qui, selon les paris, a déjà toutes les chances d’être l’un des films de cette période de Noël.



