Xiaomi abaisse le prix d’un des meilleurs smartphones pas cher : c’est à vous pour seulement 117 euros

Si vous cherchez un smartphone bon, beau et très pas cher sur lequel vous pouvez compter, ce Xiaomi est un achat sûr.

Le Redmi 10 2022 et son design arrière.

Vous n’avez pas mal lu, vous avez l’opportunité de ramener à la maison un bon téléphone Xiaomi à prix réduit. Le Redmi 10 2022 est à votre portée pour seulement 120 euros. Et ce n’est pas tout, nous ne parlons pas du modèle de base, mais de la version avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Notre protagoniste vient avec tout ce dont vous avez besoin pour être performant, de nos jours même les smartphones les moins chers sont capables d’offrir une bonne expérience utilisateur. Étant donné que le Redmi 10 2022 a été initialement vendu à 199 euros sur la boutique officielle de Xiaomi, le prix sur Amazon est une opportunité à ne pas manquer.

Redmi 10 2022 (128 Go)

Achetez le téléphone Xiaomi au meilleur prix

L’avant de ce Redmi abrite un écran qui atteint 6,5 pouces et affiche une résolution Full HD. Il est fluide grâce à ses 90 Hz de taux de rafraîchissement, vous pourrez profiter d’une fluidité addictive. Profitez sans retenue de tout le contenu que vous aimez, comme les séries, les films, les streaming et les jeux.

Vous vous déplacerez avec fluidité et rapidité au quotidien, le cerveau de ce Redmi fonctionne bien et veille à ce que tout fonctionne parfaitement. Nous parlons du MediaTek Helio G88, une puce que nous avons eu l’occasion de tester à de nombreuses reprises. Il n’y aura rien à craindre. De plus, comme nous l’avons mentionné, vous aurez plus qu’assez d’espace avec ses 128 Go de stockage.

Pas un, pas deux, pas trois. Quatre sont les caméras qui se trouvent à l’arrière lisse et élégant du téléphone. Vous obtiendrez de bons résultats avec son capteur principal de 50 mégapixels, son objectif grand-angle de 8 mégapixels, son capteur macro de 2 mégapixels et sa caméra pour le mode portrait.

Redmi 10 2022 (128 Go)

Il n’y a pas à chercher plus loin, si vous recherchez quelque chose de fiable et très pas cher, ce Redmi est un excellent choix. Je l’ai recommandé à de nombreuses reprises et il continue à faire ses preuves, il est plus que suffisant pour accomplir les tâches quotidiennes. Cependant, gardez à l’esprit que les offres d’Amazon sont disponibles pour une durée limitée et que le prix pourrait augmenter à nouveau.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques figurant dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :