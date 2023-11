Spotify Wrapped 2023 : découvrez vos chansons et artistes les plus écoutés de l’année.

Le Spotify Wrapped est de retour pour que vous puissiez découvrir quelles sont les chansons et les podcasts auxquels vous avez le plus souvent écouté au cours de l’année.

Le Spotify Wrapped 2023 vous permet de découvrir les artistes, les chansons, les albums ou les podcasts auxquels vous avez passé le plus de temps à écouter au cours de la dernière année.

Le moment de l’année le plus attendu par les utilisateurs de Spotify : il est enfin arrivé. À partir d’aujourd’hui, il est possible de jeter un coup d’œil en arrière et de voir le résumé des chansons, des artistes, des albums ou des podcasts les plus écoutés au cours des douze derniers mois. Le Spotify Wrapped 2023 est désormais disponible, et cette année il réserve quelques surprises.

Dans cette édition 2023, Spotify a créé à nouveau une présentation interactive qui nous montre la musique et les programmes de podcasts les plus écoutés au fil des mois sous la forme de stories à la manière d’Instagram. Si vous voulez voir votre résumé personnalisé, nous vous montrons ci-dessous comment le faire étape par étape.

Comment voir (et partager) le Spotify Wrapped 2023

Dès aujourd’hui, si vous ouvrez l’application Spotify sur votre téléphone portable, une notification s’affichera sur l’écran principal à partir de laquelle vous pourrez voir votre Spotify Wrapped 2023 généré uniquement pour vous. Il vous suffit de toucher la notification et le résumé personnalisé s’ouvrira automatiquement.

S’il n’apparaît pas, vous pouvez également y accéder directement via le lien direct vers l’expérience Wrapped 2023.

Voir le Spotify Wrapped 2023

Vous pourrez voir les statistiques d’utilisation de Spotify au cours des derniers mois sous forme de « stories » à la manière d’Instagram. Vous pouvez mettre la lecture en pause en maintenant le doigt sur l’écran, et à chaque slide, vous verrez l’option qui vous permet de partager vos statistiques avec d’autres personnes via des applications telles que WhatsApp, TikTok ou Instagram.

Cette année, tout comme l’année précédente, Spotify attribuera une « personnalité musicale » à chaque utilisateur en fonction de ses goûts musicaux et de ses habitudes d’écoute.

Tout comme l’année dernière, vous pourrez consulter votre Spotify Wrapped 2023 tout au long de l’année prochaine 2024, afin de vous souvenir de vos artistes préférés de l’année précédente. Par ailleurs, il est nécessaire de rappeler que le Spotify Wrapped est disponible pour tous les utilisateurs de Spotify, qu’ils soient premium ou gratuits.

Enfin, n’oubliez pas que Spotify créera automatiquement de nouvelles listes de lecture personnalisées composées des chansons les plus écoutées. Les vôtres ainsi que celles des autres utilisateurs du monde entier.

