Google inaugure son centre de cybersécurité à Malaga, le plus important d’Europe.

Le Google Safety Engineering Center (GSEC) de Malaga

Google a inauguré un centre dédié à la cybersécurité à Malaga. Il s’agit du troisième en Europe, après ceux de Dublin et Munich, et le plus important, plaçant ainsi la ville espagnole à la pointe de la technologie. Son nom est Google Safety Engineering Center (GSEC) et il contribuera à rendre Internet plus sûr.

Les activités réalisées au GSEC

Le centre de Google se concentrera sur deux activités : la recherche en sécurité et la formation des organisations. Pour la première activité, ils étudieront les failles de sécurité du réseau afin de développer et mettre en place des outils pour les combler. Cela se fera à travers 3 piliers : la rapidité de réponse, le code ouvert et l’intelligence artificielle (IA). En parallèle, ils formeront des organisations – qu’il s’agisse d’entreprises, d’ONG ou d’établissements locaux d’enseignement, entre autres – pour qu’elles apprennent à se défendre contre les dangers d’Internet.

Le GSEC Málaga sera « un espace de collaboration entre experts, universitaires, entreprises et gouvernements européens afin de discuter des bonnes pratiques, de partager des recherches et des connaissances et, en fin de compte, de réaliser des avancées en matière de sécurité bénéfiques pour tous », déclare Google dans un communiqué de son blog.

L’IA jouera un rôle clé dans la sécurité. Selon Google, elle permet d’identifier les codes malveillants dans les scripts avec une précision de 70% supérieure aux techniques traditionnelles. De plus, les chercheurs de l’entreprise basée à Mountain View ont révélé que l’IA est jusqu’à 300% plus précise que les techniques traditionnelles pour détecter les tentatives de scripts malveillants d’attaquer ou d’explorer des appareils présentant une vulnérabilité commune.

Le géant technologique mise sur la sécurité. Ils ont déjà formé 12 millions de personnes en Europe aux compétences numériques et ont annoncé aujourd’hui, le 29 novembre, un engagement de 10 millions de dollars, par le biais de Google.org, pour promouvoir la formation en cybersécurité et aider les ONG locales.

Chaque jour, des logiciels malveillants et des virus de plus en plus dangereux et efficaces sont développés. Pour éviter qu’ils n’infectent les appareils des utilisateurs et protéger leurs données personnelles et bancaires, il est essentiel que les grandes entreprises technologiques renforcent leur sécurité tout en guidant les utilisateurs. Maintenir la sécurité est impossible sans mises à jour, qui corrigent les failles de sécurité des applications, comme la dernière mise à jour de Chrome.

