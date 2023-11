Redmi K70, K70 Pro et K70e : les premiers Redmi avec HyperOS veulent être les rois du haut de gamme économique

Redmi a présenté sa nouvelle série Redmi K70, composée de trois modèles qui visent à conquérir le segment du milieu de gamme haut de gamme.

Le nouveau Redmi K70 Pro en blanc et noir

Comme prévu, Xiaomi a organisé aujourd’hui l’un des événements les plus importants de l’année, avec la marque Redmi en vedette. L’événement, qui s’est déroulé en Chine, a mis l’accent sur la nouvelle série de dispositifs Redmi K70, composée de trois modèles différents et dirigée par le Redmi K70 Pro.

Les trois appareils partagent plusieurs caractéristiques, en particulier en ce qui concerne l’aspect physique. Cependant, des différences importantes peuvent être trouvées entre eux en termes de caractéristiques. Passons en revue toutes ces différences.

Redmi K70 Pro : une bête avec Snapdragon 8 Gen 3 à un prix abordable

Le modèle qui dirige la série est le Redmi K70 Pro, un smartphone haut de gamme à part entière, qui se distingue notamment par l’équipement d’un des écrans les plus lumineux jamais vus sur un téléphone portable à ce jour, capable d’atteindre 4000 nits de luminosité maximale.

Il s’agit d’un panneau OLED développé par TCL avec une résolution de 1220 pixels de large, 6,67 pouces de diagonale, HDR10+ et une profondeur de couleur de 12 bits. Il est recouvert d’un verre de protection complètement plat.

En termes de design, l’appareil est doté d’un châssis en aluminium et d’un dos en verre, où l’on trouve un grand module de caméra rectangulaire, qui abrite un capteur principal de 50 mégapixels OmniVision OVX8000 avec stabilisation optique et une taille de 1/1,55″, ainsi qu’une ouverture ƒ/1.6.

Il est accompagné d’un second capteur de 8 mégapixels associé à un objectif ultra grand angle, ainsi qu’un troisième capteur avec téléobjectif capable d’atteindre un zoom optique de deux fois.

Tout cela sera soutenu par le puissant processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, associé à 16 ou 24 Go de RAM et à 256, 512 Go ou même 1 To de stockage interne, ainsi qu’à une batterie de 5120 mAh avec prise en charge de la charge rapide de 120 W et de la charge sans fil de 30 W.

Le Redmi K70 Pro, tout comme les autres modèles annoncés aujourd’hui, est livré avec HyperOS, le nouveau système d’exploitation développé par Xiaomi, utilisant Android 14 comme base, dans ce cas.

Redmi K70 : le roi de la relation spécifications-prix en 2024 ?

Un échelon sous le Redmi K70 Pro se trouve le Redmi K70, « tout court ». Dans ce modèle, nous trouvons un design identique à celui de la version haut de gamme, avec des caractéristiques assez similaires.

L’écran est exactement le même, et le principal changement entre les deux modèles se trouve à l’intérieur : au lieu du Snapdragon 8 Gen 3, on trouve un Snapdragon 8 Gen 2 de la génération précédente, qui reste l’un des processeurs les plus puissants pour les téléphones portables à l’heure actuelle.

Le système de caméras est également légèrement différent, car le téléobjectif avec un zoom optique de deux fois disparaît, et à sa place, on trouve une caméra destinée à capturer des images macro avec une résolution de 2 mégapixels.

Il dispose de la même batterie de 5120 mAh avec une charge rapide de 120 W, du même appareil photo frontal de 16 mégapixels et du même système d’exploitation HyperOS.

Redmi K70e : une énorme batterie et un processeur MediaTek pour le modèle le plus économique

Pour ceux qui recherchent un modèle plus abordable, Xiaomi a lancé le Redmi K70e, un modèle plus orienté vers le milieu de gamme, équipé d’un processeur MediaTek Dimensity 8300 à l’intérieur.

L’apparence physique de l’appareil n’est pas très différente de celle des deux autres téléphones, bien que dans ce cas, on trouve un changement de matériaux, car le châssis du terminal est en plastique.

Il y a aussi quelques limitations au niveau de l’écran, qui n’est pas aussi lumineux et se limite à un maximum de 1800 nits. Pour le reste, il conserve le taux de rafraîchissement élevé, la résolution « 1,5K » et la profondeur de couleur de 12 bits.

Un avantage de ce modèle est sa batterie de 5500 mAh, ce qui en réalité l’un des téléphones Xiaomi avec la plus grande capacité de batterie à ce jour. Il n’est pas en reste en ce qui concerne la charge rapide, car il peut atteindre une puissance de 90 W.

Prix des séries Redmi K70 et disponibilité

Les Redmi K70, K70 Pro et K70e ont été présentés en Chine, où ils seront mis en vente en premier lieu.

Il n’est pas clair si Xiaomi prévoit de lancer ces modèles en dehors de leur pays d’origine. Il est probable qu’il le fera tôt ou tard, bien que, comme cela s’est déjà produit par le passé, il est possible qu’il le fasse sous la marque POCO. À cet égard, on sait que le Redmi K70e pourrait arriver en Europe sous le nom de POCO X6 Pro.

En ce qui concerne les prix, cela dépendra du modèle et de la variante choisie. Pour l’instant, Xiaomi n’a pas révélé combien coûteront les Redmi K70. Nous mettrons à jour cet article dès que nous aurons des informations supplémentaires.

